Netflix anuncia su participación en el E3 2019 y podría presentar juegos basado series

La industria de los videojuegos sigue creciendo a pasos agigantados, ya que empresas de distintos rubros se han visto atraídas por este mundo de experiencias, como es el caso de Netflix, que anunció su participación en el Electronic Entertainment Expo 2019 (E3)

Esta inesperada noticia se confirmó de una manera muy peculiar, pues la cuenta oficial de Netflix expresó su emoción por el inicio del E3 en Twitter, y aprovechó en ‘taggear’ la cuenta oficial del evento para pedir una invitación a la feria.

Según el hilo de conversación entre ambas cuentas de Twitter, la presentación de Netflix se llamará Bringing your Favorite Shows to Life: Developing Originals into Video Games, donde se revelarán más detalles del título Stranger Things.

Como se sabe, Stranger Thins 3: The Game lanzó su teaser el pasado marzo para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Sin embargo, este mismo videojuego tendrá una versión para celulares que se lanzará el 4 de julio, por lo que tendríamos más detalles de este port.

Definitely want to hang but we also have some gaming news in the works we can talk about. How about a panel?