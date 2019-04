Dota 2: campeones mundiales del videojuego son derrotados por los bots de Elon Musk [VIDEO]

El vigente campeón de The International, el torneo oficial más grande, considerado el ‘mundial’ de Dota 2, fue derrotado por un equipo de cinco bots desarrollados por OpenAI, compañía de inteligencia artificial cuyo dueño es Elon Musk.

La partida se desarrolló hace algunos días con gran expectativa, ya que el mismo equipo de bots no pudo en el pasado vencer a otro equipo profesional conformado por humanos: Team PaiN.

Sin embargo, parece que el trabajo que ha hecho OpenAI ha generado buenos frutos. Ya que el vigente campeón del mundial de Dota 2, el equipo OG, fue derrotado sin poder vencer en ninguna de las dos partidas, dando un resultado de 2 a 0.

En el pasado, Elon Musk se ha mostrado escéptico y cuidadoso al momento de hablar de la inteligencia artificial, afirmando que debe tomarse con absoluta responsabilidad. Hoy en día, los avances en esta materia han sido significativos con respecto a la anterior década.

El formato de partida desarrollado entre los campeones de OG y el equipo de bots de OpenAI fue el sencillo ‘mejor de tres’. Al vencer dos partidas seguidas, la inteligencia artificial se declaró ganadora por encima de la destreza humana.

