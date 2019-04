The Last of Us Part II: usuario se tatúa el código QR para ver tráiler del videojuego en su celular [FOTOS]

El diseño que elijas para tu primer tatuaje siempre será una difícil decisión ya que llevarás tu piel marcada por el resto de tu vida; sin embargo, esto parece ser todo lo contrario para un fanático de The Last of Us Part II debido a que su nuevo 'tattoo' le permite ver el videojuego desde su celular.

Esta secuencia de fotografías, que inmortaliza el insólito suceso, fueron compartidas por la usuaria Cristina en redes sociales. En ellas, se aprecia que el jugador decidió tatuarse el código QR que le permite el acceso directo al gameplay de The Las of Us Part II presentado en el E3 del 2018.

El tráiler gameplay compartido por Naughty Dog es uno de los más recordados por los esperanzados fanáticos de TLOU2, debido a que es el primer y último material audiovisual que compartió la casa desarrolladora donde se le ve a Ellie en acción.

Es posible que el usuario haya tomado esta decisión debido a que Naughty Dog lleva al menos 6 meses sin revelar una nueva cinemática del esperado The Last of US 2, lo cual genera la desesperación entre los fanáticos de TLOU2.

Gameplay de The Last of Us Part II

Cabe resaltar que Neil Druckmann, director de The Last of Us 2, compartió dos nuevas imágenes acerca del videojuego donde confirmó la culminación de las grabaciones para tres personajes que estarán en el título, cuya apariencia es todo un misterio.