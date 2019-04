Team Sonic Racing, rival de Crash Team Racing Nitro Fueled, estrena increíble tráiler

Team Sonic Racing, la competencia que tendrá Crash Team Racing Nitro Fueled, estrenó un nuevo tráiler donde nos detalla todas las características que tendrá este nuevo videojuego de la saga creada por SEGA. Además, aparecen todos los personajes y su fecha de estreno.

Este espectacular tráiler Team Sonic Racing de carrera fue compartido desde el canal de YouTube oficial de SEGA, el cual ha generado comentarios positivos por parte de los usuarios, quienes esperan con ansias su estreno.

Según la cinemática de Team Sonic Racing, el usuario tendrá la opción de elegir entre los 15 personajes que estarán disponibles en el videojuego, cada uno con vehículos exclusivos y características propias.

Si eres fanático del derrape no te arrepentirás. Esto se debe a que en el tráiler nos muestra que SEGA permitirá que los usuarios vayan a una increíble velocidad con vueltas muy anchas, precisas para hacer ‘patinar’ a los autos, los cuales podrán ser personalizables.

Tráiler de Team Sonic Racing

Además, los usuarios tendrán propulsores en las pistas y desde el mismo auto para poder incrementar la velocidad y llegar primero a la meta. Por otro lado, Team Sonic Racing tendrá un modo multijugador offline que dividirá la pantalla en dos y otro online para disfrutar del título hasta con 12 usuarios.

Team Sonic Racing llegará el próximo 21 de mayo para los usuarios de PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Los personajes son: Sonic, Tails, Knucleks, Rouge the bat, E-123 Omega, Shadow the Hedgehog, Big the Cat, Chao, Blaze the Cat, Amy Rose, Silver the Hedgehog, Vector the Crocodile, Metal Sonic, Zavok y Dr. Eggman.