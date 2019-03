World of Warcraft Battle for Azeroth: así puedes jugar gratis esta expansión de WoW

¿Quieres detener los malvados planes de Sylvanas, pero no tienes membresía de WoW? No te preocupes que Blizzard te quiere de vuelta en World of Warcraft para que juegues gratis la expansión Battle for Azeroth durante el fin de semana.

Esta noticia fue compartida por la misma cuenta oficial de World of Warcraft en Twitter, con el fin de que los fanáticos que tengan sus cuentas inactivas vuelvan a disfrutar del videojuego defendiendo sus facciones, Horda y Alianza, explorando la expansión.

Según el comunicado de Blizzard, los fanáticos podrán jugar WoW desde hoy jueves hasta el próximo domingo 24 de marzo y solo deberán loguear a su cuenta de Battle.Net y actualizar el videojuego desde la misma plataforma para jugar BFA.

Por otro lado, en las especificaciones que brinda la casa desarrolladora, no será necesario que los usuarios hayan comprado la expansión World of Warcraft Battle for Azeroth para poder jugarlo; sin embargo, solo tendrán permitido explorar esta expansión durante tres horas o hasta que hayan culminado la cadena de misiones: “Necesidad mutua” (Horda) o “Una nación dividia” (Alianza). Además, los jugadores podrán repetir la prueba hasta con 12 personajes por cuenta que cumplan los requisitos durante el evento.

Este fin de semana, actualizaremos todas las cuentas inactivas de WoW para que puedas acceder al juego completo y a todos tus personajes sin suscripción. También podrás probar Battle for Azeroth™ aunque no tengas la expansión. +info https://t.co/YTt1seCJPW pic.twitter.com/SRLHgBxbBM — Warcraft LATAM (@WarcraftLATAM) 19 de marzo de 2019

Cabe resaltar que una vez finalizado las tres horas o hayas culminado la cadena de misiones, podrás seguir jugando World of Warcraft durante estos cuatro días, pero solo tendrás permitido disfrutar de la expansión donde te quedaste.

Blizzard también anunció que la edición estándar de World of Warcraft Battle for Azeroth tiene un 40% de descuento ($29,99); mientras que la edición coleccionista 29% menos (49.99 dólares). Recuerda que la membresía mensual es de 15 dólares, pero también puedes comprar monedas de WoW con oro del juego.

video de Player vs Player en World of Warcraft Battle for Azeroth