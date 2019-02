Fortnite: Epic Games confirma que regalará el pase de batalla de la temporada 8

Una de las principales fuentes de ingreso de Fortnite es el pase de batalla; sin embargo, ante el éxito que ha tenido Apex Legends, Epic Games ha decidido regalar el battle pass de la temporada ocho a los usuarios que realicen una serie de misiones.

Cada jueves, Epic Games actualiza el battle royale con nuevos desafíos, pero esta vez será un caso extraordinario para la empresa, ya que el videojuego recibió un el nuevo parche 7.40, el cual trae 13 desafíos con importantes recompensas.

Estas nuevas misiones corresponden al evento “Horas Extras” que irá del 14 de febrero hasta el próximo 27 de febrero, en donde los usuarios que deseen tener el pase de batalla gratis tendrán que completar 13 desafíos de los 20 de Fortnite.

Save your V-Bucks, this one’s on us. Everyone who completes 13 free Overtime Challenges by February 27 will receive the upcoming Season 8 Battle Pass for FREE! Jump in and #ShareTheLove now 💞 https://t.co/jktgU3wfx0 pic.twitter.com/EQnicqIj1y