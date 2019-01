Eliminar el límite de tiempo del demo de Resident Evil 2 Remake sin crear más cuentas

El demo gratuito, llamado 1-Shot, de Resident Evil 2 Remake está disponible desde ayer. Pero quizá estés encontrando muchas guías y tutoriales que afirman tener la solución definitiva para jugarlo por más de media hora. Sin embargo, la mayoría de estas recurren al truco de crear un sinnúmero de cuentas, lo cual puede resultar engorroso y hasta molesto. Es por eso que ahora te hemos traído la solución definitiva para disfrutar el dichoso demo, en PC, una y otra vez y con tu misma cuenta. Entérate aquí cómo.

En las últimas horas, el demo gratuito de Resident Evil 2 Remake, 1-Shot, ha sido la sensación de toda la red en cuanto a videjuegos respecta. Sin embargo, y muy aparte de los elogios que está recibiendo Capcom por su espectacular trabajo, el límite de tiempo no es algo por lo que los jugadores se encuentren totalmente satisfechos.

Entendemos que se trata de un demo, es decir, un producto gratuito que está enfocado en hacerte ver lo que el equipo de desarrolladores ha sido capaz, en cuanto a jugabilidad, gráficos, atmósfera y sobre todo nostalgia. Sin embargo, no son pocos los fans que están buscando por cielo y tierra, una manera sencilla, rápida y adecuada para extender el límite de tiempo de media hora de 1-Shot, el demo de Resident Evil 2 Remake, que no involucre, ya sabes, estar creando cuenta nueva tras cuenta nueva.

Si tú eres uno de estos, pues tenemos el agrado de comunicarte que has llegado al sitio ideal. Y es que, si seguiste nuestra nota sobre cómo jugar el demo de Resident Evil 2 Remake en PC, pues recordarás que el método que presentamos ahí era algo más cómodo que el correspondiente a las consolas, ya que de por sí tenías una PC a la mano. Sin embargo, el sitio Twistedvoxel, por fin encontró un método definitivo para poder extender tu tiempo en el demo de Resident Evil 2 Remake en Steam.

Advertencia

Antes de continuar es necesario aclarar que, para poder ejecutar este método, será necesario ejecutar un Manager de los achievements en Steam. Los que vendrían a ser como los trofeos de la plataforma de Valve. Este manager está subido por un usuario en la conocida web de GitHub, y su última versión estable corresponde al 2013. Como se trata de un ejecutable, deberás hacerlo bajo tu propio riesgo, ya que muchos usuarios lo detectan como hack, y puede generar hasta el baneo de tu cuenta, por lo que te recomendamos no hacerlo con tu cuenta personal, para no comprometer por ningún motivo. Recuerda que puedes crear una cuenta nueva. No nos responsabilizamos por las consecuencias que provoque el uso mal intencionado de un software de este tipo.

El procedimiento es muy sencillo:

Si todavía no sabes cómo descargar el demo 1-Shot de Resident Evil 2 Remake, revisa nuestro tutorial en en este enlace.

1. Descargar y jugar el demo de Resident Evil 2 hasta que el tiempo se termine.

2. Ir a la carpeta de instalación de Steam (por defecto es C:\Archivos de Programa\Steam) y navegar a la carpeta userdata\[TU ID]*\961440

3. Descargar el programa SteamAchievementManager (SAM) de la página de GitHub

4. Utiliza SAM para eliminar los logros (achievements) de Resident Evil 2 Remake. Para hacer esto, tendrás que colocar manualmente el ID: 9614405. Después de esto, podrás volver a jugar el demo de Resident Evil 2 Remake en tu cuenta. Vuelve a realizar los pasas cada vez que termines el demo para jugarlo nuevamente.

Resident Evil 2 Remake llegará para PC (Steam), PS4 y Xbox One el 25 de enero de este año.