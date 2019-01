Nintendo Switch y Xbox One reciben ACA Neo Geo The King of Fighters 2002 [VIDEO]

La novena entrega de la franquicia creada por SNK, The King of Fighters 2002, fue uno de los títulos más populares entre los usuarios que asistían a los salones de juegos para disfrutarlo en las máquinas arcade. Esta vez, ACA Neo Geo nos trae KoF 2002 para Nintendo Switch y Xbox One.

ACA Neo Geo o Arcade Archives es un emulador que fue lanzado en 2014 que permite correr juegos arcade que tuvieron lugar en 1980 y 1990, los cuales se pueden disfrutar en las consolas PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Esta vez, la nueva actualización de ACA Neo Geo nos trae King of Fighters 2002, el cual incluye a más de 40 personajes que estarán conformados por muchos equipos distintos. Algunos de ellos serán únicos en el estilo de pelea y su aspecto.

The King of Fighters 2002 marca el regreso de las peleas grupales 3vs3 en los juegos de pelea, pues los usuarios podrán disfrutar de este modo de juego en Nintendo Switch.

La disponibilidad de King of Fighters 2002 fue mostrado en un video de YouTube donde apreciamos la calidad de los píxeles que tiene el título cuando es corrido en Nintendo Switch.

ACA Neo Geo The King of Fighters 2002 puedes encontrarlo en la website hamster.co.jp. Si te interesa adquirir el juego para Nintendo Switch puedes entrar aquí, en caso tengas Xbox One también podrás comprarlo desde este enlace. El precio es de 8 dólares.