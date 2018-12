Director de Bayonetta propone a estos personajes como DLC en Super Smash Bros. Ultimate

El videojuego de pelea exclusivo de Nintendo Switch, Super Smash Bros. Ultimate, se ha convertido en todo un éxito durante su primer mes de lanzamiento, el cual tendrá tres nuevos peleadores que llegarán como DLC. Esto motivó a Hideki Kamiya, director de Bayonetta, a preguntar a sus seguidores qué personajes creados por él quieren dentro del título.

Hideki Kamiya, creador de videojuegos como Okami, Bayonetta, Devil May Cry, Viewtiful Joe y más, lanzó una pregunta a todos sus seguidores en Twitter donde presentó propuestas muy interesantes para Super Smash Bros. Ultimate.

Recordemos que la protagonista de Bayonetta, quien lleva el mismo nombre del videojuego, está como peleador elegible dentro de Super Smash Bros. Ultimate; sin embargo, parece ser que Hideki quiere que más personajes de Platinum Games estén dentro del título de Nintendo Switch.

La pregunta se realizó en Twitter donde presentaba a Dante de Devil May Cry, Viewtiful Joe, Amaterasu de Okami y Wonder Red de The Wonderful 101; sin embargo, el tuit fue eliminado por los comentarios que recibió el creador de estos personajes.

Como se sabe, Super Smash Bros. Ultimate, el crossover de pelea exclusivo de Nintendo Switch, cuenta con más de 70 personajes a disposición de los usuarios y de los 5 DLC que tendrá solo 2 han sido revelados, Joker de Persona 5, quien ha sido confirmado hasta el momento. Por otro lado, se especula también el arribo de Erdrick de Dragon Quest.