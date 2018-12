Call of Duty Mobile: COD llega a celulares y esta es toda la información sobre su salida [VIDEO]

Recientemente, Call of Duty Legends of War finalizó una fase alpha que solo estuvo disponible en Australia (y otros puntos seleccionados). El gigante chino Tencent, quién también desarrolló la versión móvil de PUBG (PUBG Mobile), y es dueño de un gran porcentaje del creador de Fortnite; implementó esta fase alpha de forma cerrada para observar cómo fue recibido el juego, lo que resultó en algo bastante positivo. El esperado Call of Duty para celulares, está más cerca que nunca.

El apk para esta fase fue filtrada incluso antes de hacerse oficial y distribuida a través de internet por diversos medios y páginas especializadas. Sin embargo, el día de ayer 17 de diciembre, dicha etapa cerró y ya no es posible conectarse a los servidores hasta que llegue la fase beta que ya ha sido anunciada en China.

Esta fase de alpha estuvo disponible para un número limitado de jugadores, lo que quiere decir que la cantidad de usuarios tuvo un máximo, por lo que es probable que en los últimos días algunos jugadores no hayan podido conectarse.

Entre los principales comentarios que recibió Tencent sobre la ejecución del juego y la portabilidad de la fórmula Call of Duty a dispositivos móviles, estuvieron los relacionados al acto de apuntar, tan característico de la saga; como también a la existencia de una opción para auto-disparar.

La acción de apuntar (hold down sights) está presente en la serie Call of Duty desde su introducción en PC en el año 2003, y desde entonces no ha dejado de aparecer. En el alpha de Call of Duty Legends of War, para realizar dicha acción se tenía que hacer dos toques rápidos en la pantalla (double-tap). A una gran parte de la comunidad que jugó al alpha no le gustó este detalle, y exigieron que Tencent considere la inclusión de un botón para activar la mira, similar a otros juegos como PUBG Mobile y Bullet Force.

Por otro lado, el autodisparo ha sido entendido como una solución para la evidente dificultad de ejecutar un juego rápido y simplificar las cosas para los que lleguen desde consolas o la PC. Sin embargo, el juego ya ha sido criticado debido a la facilidad que brinda esta funcionalidad para realizar matanzas de melee (con cuchillas) ya que solo bastaría acercarte a un enemigo para que automáticamente lo elimines, pues el ataque de melee mata de un solo intento, si lo tienes seleccionado.

Otro dato importante es que la fase alpha solo estuvo disponible para dispositivos Android. Sin embargo, no se descarta que una versión final de Call of Duty Mobile (Legends of War) llegue también para dispositivos de Apple con Ios.

La siguiente fase antes del lanzamiento oficial de este producto ya ha sido anunciada en China. Se trata de la fase beta. Como se sabe, Tencent es un gigante tecnológico y de software chino, por lo que es probable que la beta solo esté disponible en dicho país, asumiendo que desean realizar esta segunda fase de prueba en un público más extenso.

Entre otros datos, es conocido también que Tencent fue el encargado de desarrollar la versión china de Call of Duty para PC. Call of Duty Online ya tiene una buena cantidad de años en el mercado asiático y es totalmente gratuito en el mismo. Muchos jugadores, entre ellos youtubers, han elogiado esta versión, ya que se trata de una versión que combina distintos elementos de los mejores Call of Duty, entre mapas, armas y killstreaks.

Se presume que la fase alpha de Call of Duty Legends of War para móviles tenga bastante parecido con Call of Duty Online. Desde ya se conoce que juntará varios mapas de distintos títulos de la saga. En la alpha, estuvieron disponibles los siguientes y aclamados mapas:

1. Killhouse (de Call of Duty 4: Modern Warfare) uno de los mapas más simples y efectivos para el enfrentamiento entre dos equipos

2. Hijacked (de Call of Duty Black Ops 2) un clásico de aquella versión, ambientado en un lujoso yate simétrico con buena cantidad y variedad de flancos y una zona central.

3. Crash (de Call of Duty 4: Modern Warfare) otro clásico mapa que durante mucho tiempo fue considerado el mejor escenario de la franquicia

4. Crossfire (de Call of Duty 4: Modern Warfare) junto con Crash, la segunda razón por la que COD 4 fue tan ovacionado por todos los jugadores

5. Standoff (de Call of Duty Black Ops 2) el mapa más reciente presente en el alpha, un variado y detallado mapa con gran balance entre espacios abiertos y cerrados.

6. Nuketown (de Call of Duty: Black Ops) Considerado por muchos como el mejor mapa de la serie Call of Duty. Un diseño proporcionado y variado, excelente para los tiroteos entre equipos.

Aquí puedes un video de YouTube donde se muestra gameplay de Call of Duty Legends of War en cada uno de estos seis mapas:

Se trata pues, de una gran selección donde destacan los mapas diseñados simétricamente, así como clásicos de toda la saga que no necesariamente responden a un diseño de espejo.

Call of Duty Legends of War presentó tres modos, aunque solo dos disponibles: Modo multijugador y modo zombies. Sin embargo, se especula ya que el tercer modo correspondería a un Battle Royale, para competir directamente con PUBG Mobile y la versión móvil de Fortnite (además del rival directo de Tencent, NetEase). Lo que lo haría una versión muy parecido a Call of Duty Black Ops 4.

Por último y no menos importante. Es notoria la opinión de distintos jugadores, YouTubers e influencers que han podido probar el juego desde distintas partes del mundo, con respecto a la optimización del mismo. Call of Duty Legends of War estaría optimizado para dispositivos de gama baja, ya que presenta distintas configuraciones gráficas para que el rendimiento no sea un problema.