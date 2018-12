Xbox One: así podrás obtener el tridente de Aquaman gratis en el avatar de la consola

Microsoft y Warner Bros se han unido para sorprender a todos los gamers que disfrutan de los videojuegos a través de una Xbox One y son fanáticos del rey de los mares del universo DC, Aquaman, ya que podrán tener su poderoso tridente gratis de esta manera.

En las próximas horas, DC inundará todos los cines a nivel mundial con su nueva película, Aquaman, la cual es protagonizada por el actor Jason Momoa. Esta no es la primera vez que vemos al actor personificando a uno de los héroes más queridos del universo DC, ya que también apareció en la película Justice League.

Hace unas semanas, Microsoft anunció el arribo de los Avatares a Xbox One, los cuales representan a cada uno de los usuarios de la consola. Por el momento hay poco contenido en la tienda, pero eso no impide que la empresa americana los actualice cada semana.

Como leíste líneas arriba, Microsoft y Warner Bros se aliaron para anunciar el arribo del arma característica de Aquaman. Este tridente está de manera gratuita para todos los usuarios que cumplan los siguientes requisitos.

. Ve a la interfaz de Xbox y localiza el tráiler que está en una baldosa

. Visualiza el tráiler

. Una vez hecho esto, busca el complemento en la tienda de avatares de Xbox sin coste alguno.

No se sabe por cuánto tiempo estará, de manera gratuita, el tridente de Aquaman en la tienda de Avatares de Xbox. Por seguridad y para que no te arrepientas luego, prende tu Xbox One y sé el primero en tener este fabuloso tridente.