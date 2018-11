Error en Pokémon GO: La piedra Sinnoh no se está entregando según reportes y recomiendan esperar [FOTO]

Pokémon GO estaría protagonizando un error dentro de su código o sistema que haría que ningún entrenador pueda recibir la Piedra Sinnoh, aquella recompensa por completar la investigación de campo. Muchas páginas especializadas en el juego de Niantic recomiendan no realizar dicha investigación hasta que el problema se solucione.

Niantic no ha parado de impresionar a todos sus usuarios durante las últimas semanas con investigaciones de campo y nuevos contenidos para Pokémon GO. Sin embargo, no son invulnerables a los fallos, errores y bugs que toda aplicación puede tener, como la que se está reportando en los últimos minutos por redes sociales.

A través de Twitter, Facebook y otras plataformas, usuarios de todo el mundo están reportando un supuesto error dentro del popular juego Pokémon GO, que no permitiría que estos reclamen uno de los logros más importantes del juego en las últimas semanas.

⚠️ Aviso de Pokémon GO ⚠️



Un error está haciendo que el logro de investigación no regale una Piedra Sinnoh.



No completéis el logro hasta que se solucione. pic.twitter.com/XkVFOfNVPO — Poké✘Perto 🛡️ (@pokexperto) 27 de noviembre de 2018

Sin embargo, tampoco hay pronunciamiento oficial de Niantic ni otro tipo de confirmación que indique si este hecho se deba a un error o a una 'omisión no intencional' como afirma la conocida página dedicada al juego The Silph Road.

Lo más confuso es que, al parecer, hay usuarios que si están reclamando la Piedra Sinnoh sin problema alguno, como se puede observar en algunos reportes de Twitter.