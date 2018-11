Pokémon GO: Evoluciones de Eevee son reemplazados por estas criaturas en incursiones

Los entrenadores de Pokémon GO están enfocados en culminar la investigación Let’s GO Meltan, ya que queda pocas horas para que Niantic cambie las investigaciones de campo, las cuales son necesarias para completar estas misiones, pues será difícil capturar a Aerodactyl y Ditto; por otro lado, la mayoría de evoluciones de Eevee ya no estarán como jefes de incursión y serán reemplazadas por estas criaturas.

Como se sabe, Cinco de las ocho evoluciones de Eevee están disponibles en Pokémon GO, las cuales son: Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon y Espeon, criaturas que acompañaban a Raichu de Alola estas “raids”

Estas evoluciones aparecieron como jefes de incursión el pasado 23 de noviembre, y desde las 4 de la tarde de hoy (26 de noviembre) cedieron su lugar a nuevos Pokémon; sin embargo, solo Jolteon está como jefe de incursión en representación de las evoluciones de Eevee.

El usuario Leek Duck compartió en su cuenta oficial de Twitter a los nuevos jefes de “raids” en Pokémon GO, en donde resaltan Electabuzz y Scyther, este último necesario para la misión siete de Let’s GO, Meltan, pues debemos evolucionarlo a Scizor.

Como viste la imagen, algunos Pokémon se mantuvieron en dichas incursiones como es el caso de Magnemite, Mareep, Shinx, Buizel, Raichu Alola, Jolteon, Lanturn, Mawile y más. Cabe resaltar que el 27 de noviembre desde las 4 de la tarde es posible que las investigaciones de campo cambien y Shedinja sea reemplazado en el séptimo sello.