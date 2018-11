Facebook: Usuario de PS4 filtra posible demo de Resident Evil 2 Remake [FOTO]

Resident Evil 2 Remake llegará a PS4, Xbox One y PC el 25 de enero del 2019, por lo que el hype de los fanáticos de la saga está a tope, pues volverán a disfrutar del mejor videojuego survival horror de la recordad PlayStation, pero no todo queda ahí, pues un usuario ha encontrado el logo que anuncia la demo para PlayStation 4.

Como se sabe, en estas semanas se han lanzado videos mostrando algunos gameplays con distintos personajes que serán parte de Resident Evil 2 Remake, ya que tendrá cambios significativos en los gráficos y contará con nuevos movimientos de cámara para una mejor experiencia de juego.

El descubrimiento de la demo de Resident Evil 2 Remake ilusiona a más de uno, pues podría llegar antes de que finalice el año, lo cual habría sido planeado por Capcom, ya que hace unos días anunció nuevos aspectos para luchadores de Street Fighter V basados en los trajes de Wesker, Ada Wong y Jill Valentine.

Como viste en la imagen está la palabra Démarrer, lo cual significa Demo en francés, además en la parte superior izquierda se puede ver más información sobre este contenido. Además es probable que Resident Evil 2 Remake ocupe un espacio de 86 GB y tenga gráficos de 4K para PS4

Es importante recalcar que es una filtración, lo cual podría ser falsa, ya que no se conoce la fecha de lanzamiento de la demo del título y hasta el momento Capcom no se pronunció al respecto. Recuerda que Resident Evil 2 Remake llegará a PS4, Xbox One y PC el 25 de enero del 2019.