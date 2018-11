Sony presenta PlayStation Hits: Estos son los juegos exclusivos de PS4 con descuentos [VIDEO]

El momento ha llegado para hacer crecer tu biblioteca de juegos en PlayStation 4, sobre todo si adquiriste uno recién o en los últimos años. Ya que Sony ha puesto en marcha su nueva promoción PlayStation Hits con grandes juegos exclusivos disponibles con importantes ofertas y descuentos. Mira aquí la lista completa.

Se trata de una nueva serie de videojuegos exclusivos que serán parte de PlayStation Hits, algo similar a lo que ha ocurrido en sus consolas pasadas, como Greatest Hits y Platinum en PlayStation 1. Estos títulos tendrán una característica barra roja en la portada y el empaque también será de color rojo.

En el blog oficial de la compañía japonesa han anunciado la llegada de esta nueva camada de títulos en oferta y con descuento que incluye importantes juegos de la actual generación como The Last of Us, Uncharted 4, Bloodborne, Ratchet & Clank, Until Dawn, Infamous Second Son y mucho más.

¿Lo mejor de todo esto? El catálogo aún no es total ni cancelatorio, lo que quiere decir que habrán muchos más juegos exclusivos que estarán con oferta en el futuro cercano, tal como sucedió en generaciones pasadas.

Este reciente anuncio de Sony hace crecer aún más la atmósfera que predice un cercano anuncio de PlayStation 5, que según analistas de la industria podría ser anunciado el próximo año o el 2020.