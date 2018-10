EA afirma que no habrá "pay to win" en Battlefield 5

Battlefield V será el nuevo videojuego que lance EA en lo que queda del año y por este motivo, la compañía a decidido que la nueva versión de su shooter no sea un "pay to win" para que no exista desventajas entre los usuarios.

Battlefield V estará disponible a partir del 20 de noviembre para PS4 y Xbox One; sin embargo, EA ha actualizado su website con nueva información sobre su shooter y promete que su nuevo videojuego no será "pay to win".

El sistema de progresión y cómo se manejará la economía dentro del juego es una pregunta constante en todos los usuarios que esperan con ansias Battlefield 5. EA anunció que su shooter está diseñado para recompensar a los usuarios y que podrán progresar en el juego de acuerdo a su desempeño en las batallas, lo cual les permitirá tener acceso a nuevas armas y tener los siguientes rangos:

- Rango carrera: aumentará con todo lo que se haga dentro del juego

- Rango de clase: subirá dependiendo de tu desempeño como Médico, Reconocimiento, Asalto y Apoyo.

- Rango de armas y vehículos: el sistema de progreso será con puntos de experiencia y monedas del propio juego.

- Rango de capítulo: dependerá del desempeño en el modo Travesías de Guerra.

El objetivo de EA es que el sistema de progresión, artículos y especialización de armamentos vaya acorde al desempeño de los usuarios y sus escuadrones, lo que significa que no habrá una desventaja en los ítems.

En lo que respecta a la economía de Battlefield V, EA anunció que habrán dos sistemas, el primero serán las Monedas de la Compañía, las cuales podrás conseguir en el propio juego y serán útiles para el sistema de progresión de BTF 5.

La segunda será la divisa Battlefield, el cual se podrá adquirir a través del dinero real, pero no generará una ventaja sobre los demás, ya que solo se usará para adquirir material cosmético. Por otro lado, EA informó que esta función estará disponible después del lanzamiento, pues el objetivo es que los jugadores se familiaricen con las Monedas de Campaña.

Battlefield 5, shooter de EA, contará con el modo Historias de Guerra, un modo multijugador y el Battle Royale. Estará disponible para PS4 y Xbox One desde el 20 de noviembre.