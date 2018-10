¡Plus Ultra! My Hero: One's Justice es anunciado por PlayStation con espectacular tráiler [VIDEO]

El nuevo título de Bandai Namco que está por aterrizar en las consolas PS4 y Xbox One es My Hero: One's Justice, el cual está basado en el famoso anime y manga llamado My Hero Academia o Boku no Hero Academia.

Es por eso que PlayStation decidió anunciar el arribo de este nuevo juego de Bandai Namco a través de un video donde podemos apreciar a Midoriya y compañía peleando contra varios enemigos.

My Hero One's Justice tendrá las voces en japonés y por su lanzamiento contará con el Shoot Style de Midoriya de manera gratuita y con la presencia del héroe número 1, luego de que All Might ya no tenga el One for All, Endeavor para los que preordenaron el título.

La historia del anime y manga se desarrolla en un mundo donde la gran mayoría de personas desarrolla habilidades sobrehumanas, lo que les permite convertirse en héroes o villanos; sin embargo, Midoriya, quien es el personaje principal, sueña con tener superpoderes, pertenecer a la escuela U.A y convertirse en un héroe como All Might.

All Might, quien es el héroe más poderoso y famoso, le ofrece a Midoryia recibir el One For All, poder que ha sido heredado por generaciones, ya que a él le queda muy poco tiempo debido a una grave herida. Este acepta, ingresa a la escuela de héroes U.A y empieza sus aventuras donde se enfrentará a grandes enemigos.

El estreno de My Hero: One's Justice para las consolas Xbox One, PS4, PC (a través de Steam) y Nintendo Switch será el 26 de octubre. A su vez se producirá la primera actualización del título, ya que se trata del modo arcade donde nos enfrentaremos a enemigos controlados por el CPU en una especie de torneo escalado. Y para que disfrutes del título. !Plus Ultra!