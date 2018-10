Pokémon Go: misterioso mensaje revelaría la llegada de Pokémon fantasma [FOTOS Y VIDEO]

Pokémon Go llegó a todos los iPhone y celulares Android hace dos años; sin embargo, es uno de los videojuegos con una gran comunidad en todo el mundo debido a las constantes actualizaciones y eventos que realiza Niantic para el disfrute de todos los fanáticos de la aplicación.

La cuarta generación ya está disponible desde hace unos días y los entrenadores siguen entusiasmados en su camino por registrar a todos los Pokémon de la región Sinnoh en su Pokédex. Recientemente tuvieron un día de la comunidad donde el protagonista fue Beldun, quien apareció de manera frecuente en estado salvaje en Pokémon Go por todo el mundo a distintas horas con el fin de que los usuarios puedan evolucionar a la criatura en un Metang y por último a Metagross, quien tendría el movimiento Puño Meteoro.

Por otro lado, un misterioso mensaje de Pokémon Go apareció en Japón y un usuario no dudó en reportarlo en Twitter, red social preferida por los gamers hoy en día debido a su inmediatez, el cual fue traducido por el usuario Pepe Taro.

Se avecina algo nuevo de la 4ta generation.,...dice el mensaje 🙌🙌 pic.twitter.com/yBbtmBPdXE — Pepe Taro (@Terminador73JP) 22 de octubre de 2018

Al traducir este extraño mensaje nos dice: "Se avecina algo nuevo de la 4ta generación". Las respuestas de los fanáticos de Pokémon Go no se hicieron esperar y es que todos ellos coinciden en el arribo del dios de la antimateria Giratina.

Giratina es un Pokémon fantasma/dragón y vive en el Mundo Distorsión. La fama de esta criatura se debe a su terrorífica aparición en Pokémon Platino, donde solo se pueden ver sus ojos rojos y su silueta.

Recordemos que hace unos días publicamos los Pokémon de la cuarta generación que llegarían a Pokémon Go y entre ellos se encontraba Giratina en su forma origen y modificada, lo cual mantiene emocionados a todos los entrenadores, pues tendrían registrados a uno de las criaturas más poderosas de la saga.

Además, Niantic no ha dado información sobre el evento de Halloween dentro de la aplicación para este año, pero no habría una mejor fecha que el 31 de octubre para el arribo de Giratina a Pokémon Go. Mira la presentación del dios de la antimateria en Pokémon Platino.