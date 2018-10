Se filtra fecha para el Nintendo Direct sobre Super Smash Bros Ultimate

En las últimas horas se acaba de hacer pública una supuesta filtración sobre la llegada de un nuevo Nintendo Direct por parte de Nintendo. La fecha que afirma la filtración es en noviembre y aseguran tendrá mucho que ver con el lanzamiento de Super Smash Bros Ultimate para la Nintendo Switch.

El sitio Gaming INTEL fue el que publicó la filtración en las últimas horas. Según su misma publicación, afirman que información exclusiva ha llegado hacia ellos a través una fuente anónima y que revela cuando llegaría el próximo Nintendo Direct.

Según la fuente, afirma el sitio, se debería esperar la llegada de un Nintendo Direct entre el 5 y el 12 de noviembre de este año. El sitio afirma que su propia fuente se muestra confiada en la fecha exacta, la cual sería el 8 de noviembre, aunque no está 100% verificada.

Gaming INTEL ya ha predicho otros eventos parecidos, incluido el pasado Nintendo Direct que tuvo lugar el 13 de septiembre. Tal filtración también fue anunciada mucho antes de su confirmación y a través de un ‘infiltrado anónimo’.

Esta información podría no resultar muy sorpresiva, puesto que las críticas del último Nintendo Direct realizado por la compañía japonesa fueron notorias por las pocas novedades presentadas. Asimismo, la llegada de un título tan importante como Super Smash Bros Ultimate es razón suficiente para tamaño evento.

RUMOR: The delayed Nintendo Direct will take place on September 13th, 2018.



Via our anonymous Insider: "Hearing the delayed direct will happen September 13th".



Should receive official confirmation soon. #NintendoDirect



Most importantly, we're hoping everyone is safe. pic.twitter.com/PRhISO2NAi