Blackout vs. Fortnite y PUBG: Las diferencias de los Battle Royale con Call of Duty Black Ops 4 [FOTOS]

La más ambiciosa y notable entre las nuevas propuestas Battle Royale del mercado ya llegó con Blackout, nuevo modo multijugador de Call of Duty Black Ops 4. Y en esta nota, analizaremos punto a punto si tiene lo que necesita para convertirse en el juego del género por excelencia, y lo suficiente para destronar a Fortnite y a PUBG.

Call of Duty Black Ops 4 ha cambiado paradigmas dentro de lo que significa la emblemática saga de Call of Duty. Por primera vez en su historia, la serie publicada por Activision no ha incluido un modo campaña dentro de su juego anual, algo que era una tradición desde que apareció allá por el 2003.

Un ejemplo de las míticas campañas en la saga Call of Duty:

Sin embargo, el peso de la balanza se ha mantenido por la inclusión de nuevos modos multijugador, un renovado modo Zombies (con dos ambiciosos mapas) y el debut del que se ha convertido en el género sensación de los videojuegos en los últimos años: Battle Royale, que llegó a la serie con el modo bautizado ‘Blackout’

¿Tendrá Blackout la riqueza necesaria para desplazar a Fortnite y a PUBG como los juegos más populares del género? ¿O habrá más bien espacio para un tercer líder dentro del mercado? Acompáñanos a analizar paso por paso las diferencias entre los ya establecidos títulos con el nuevo chico del bloque.

Blackout: Se perfila definitivamente como una propuesta más cercana a PUBG que a Fortnite. Treyarch ha creado un juego realista, aunque sin llegar a detalles excesivos. Fortnite, por su parte es un videojuego más fluido en el sentido de accesible, sin embargo, esta fluidez también puede observarse en Blackout. Este ha mantenido la jugabilidad CoD traducida en la vista en primera persona, la veloz dinámica del vaulting y la recarga rápida.

Con respecto a las armas, Blackout parece haber seguido más la línea de PUBG, y por qué negarlo, su propia línea. Recordemos que para Call of Duty Modern Warfare (2007) la variedad de armas y personalización de estas ya era una realidad en la saga de Activision. PUBG en cambio es uno de los promotores de los accesorios. Blackout ha adoptado el sistema de miras de alcance largo, el almacenamiento con mochilas, la salud con vendajes y kits; y las mejoras como culatas, silenciadores, etc.

Por otro lado, el mapa de Blackout es uno de los más completos existentes en la actualidad, incorporando la presencia de vehículos, por lo que en este sentido también está mas cercado a PlayerUnknown's Battlegrounds, puesto que existen ríos, zonas áridas, zonas con alta vegetación, edificios de varios pisos y puentes. Quizá Fortnite tenga similitud en la cantidad de accidentes geográficos presentes.

Por último, y más importante, tenemos al posicionamiento y las distintas ejecuciones que permite el juego. Este es definitivamente el punto de mayor diferencia entre PUBG y Fortnite. Y ahora, con la llegada de Blackout, podemos afirmar que ya existe una tercera propuesta.

Blackout se basa en la jugabilidad Call of Duty para brindar su propia versión del Battle Royale. Aun así la vista en primera persona también exista en PlayerUnknown's Battlegrounds, existen todavía diferencias entre una y la otra. Por ejemplo, el campo de visión (FOV) de Call of Duty es significativamente menos al de PUBG, lo cual, lejos de quitarnos visión, nos acostumbra a concentrarnos en los objetivos directamente que en nuestros alrededores. No existe, sin embargo, una ventaja para los que adopten estrategias estacionarias (camping), puesto que la visibilidad de ellos también es limitada, y la rápida acción de los oponentes les jugará en contra. Entre otras cosas, Blackout invita al jugador a poner a prueba sus habilidades como jugador de la saga CoD, por lo que la fluidez y la velocidad sirven de mucho tanto para la ofensiva como la defensiva.

Por su parte, ya es conocido que el posicionamiento en Fortnite depende también mucho de tu habilidad para construir y levantar paredes ante cualquier amenaza. Por su parte, PlayerUnknown's Battlegrounds promueve la observación detallada y una buena toma de decisiones antes de movilizarse por el mapa, sobre todo en zonas abiertas.

Con todo este extenso análisis, estamos seguros que Blackout ofrece mucho para todos los amantes del shooter y del Battle Royale. Más allá de ubicarlo en un punto medio entre PUBG y Fortnite, creemos que Call of Duty Black Ops 4 ha traído lo que necesitaba el género del Battle Royale para conseguir más adeptos y para reafirmarse como un gigante de la industria. Ya que ha combinado las clásicas mecánicas de uno de los shooters más emblemáticos de la historia, con el revolucionario modo de juego que conquistó el mundo desde el año pasado.

Call of Duty es una serie de shooters aparecida en 2003, cuando un puñado de desarrolladores de la popular saga Medal of Honor (creada por Steve Spielberg) se separó del estudio y formó Infinity Ward para continuar con la moda de los shooters basados en la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, Call of Duty (o CoD como también es conocido), se estableció como uno de los juegos del género de los disparos por excelencia. En la actualidad, el género de disparos militares en primera persona sigue liderado por la franquicia, junto a la otra popular serie Battlefield. Esto resume por qué la inclusión de un modo Battle Royale en la saga de CoD es tan importante, ya que, de desplazar a PUBG o Fortnite, se haría líder de dos de los géneros más importantes en toda la industria de los videojuegos.