Nintendo presenta nuevo tráiler de Luigi's Mansion para 3DS [VIDEO]

Nintendo compartió un nuevo tráiler del esperado título de terror Luigi's Mansion para su consola portátil Nintendo 3DS. El lanzamiento de este nuevo video se debe al estreno del juego en América y a partir de la próxima semana será en Europa.

Este nuevo tráiler muestra las escalofriantes aventuras y peripecias que deberá superar Luigi para encontrar a su hermano Mario Bros, quien se encuentra atrapado en una mansión embrujada. El título te hará recordar a los cazafantamas, ya que Luigi utiliza una especie de aspiradora para derrotar a los fantasmas.

El video titulado Biff, Boos, and E. Gadd, Oh My! muestra las características que tiene este juego para 3DS, el cual tiene un modo multijugador llamado "Time Attack mode". Esto te permitirá jugar con tu amigo, quien será un doppelganger de color verde llamado greggii.

El mapa del juego podrás verlo en el touchscreen del Nintendo 3DS, los amiibo de Mario Bros, Toad y Boo amiibo serán compatibles con el juego, por ejemplo Luigi tendrá un power up al momento de conseguir un hongo que lleva el nombre de su hermano, mientras que los boo mostrarán la locación de los fantasmas que escapen.

Luigi's Mansion fue lanzado en el 2001 para la consola Nintendo GameCube, pero esta vez tendrá un remaster para la portátil Nintendo 3DS, título que se encuentra disponible a partir de hoy.