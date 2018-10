Sony demanda a hacker que vendía PS4 pirateadas y planea destruirlas

La división de Sony Interactive Entertainment está demandando a un hacker californiano a quien acusa de intentar vender consolas PlayStation 4 pirateadas, cargadas con copias ilegales de videojuegos.

El sitio Torrent Freak reportó este viernes 5 de octubre que la compañía de Sony entabló una queja en la Corte Central Distrital Estadounidense de California acusando a Eric David Scales, señalado como el usuario tras la cuenta 'Blackcloak13' en Ebay, de infracciones y violaciones a los derechos de autor y a la acta DMCA en su apartado de tráfico de provisiones.

Dicho apartado prohibe la distribución de tecnología que pueda utilizarse con fines de piratería. Sony también ha pedido la indemnización por daños y perjuicios con un monto desconocido, así como la entrega de todo el stock de PS4 ‘modificadas’ que tenía Scale para ser destruídas.

Desde su aparición en el 2013, la PlayStation 4 ha lidiado con numerosos intentos de los hackers por piratear la consola de manera sencilla. En febrero de este año, un hacker llamado 'Qwertyoruiop' publicó un código completo que aprovechaba una vulnerabilidad descubierta en el firmware del sistema 4.55.

Sin embargo, incluso después de ese momento, las consolas PS4 modificadas y pirateadas son relativamente poco comunes. Existen aun así sitios que anuncian servicios como el ‘jailbreak’ de consolas PlayStation 4, así como la venta de estos sistemas ya pirateados en sitios como Ebay.

De acuerdo con la demanda, el usuario 'Blackcloak13' puso en venta una de estas consolas en abril, ofertandola como una PS4 pirateada, con 63 juegos incluidos como God of War, Helldivers y Everybody’s Gold. Sony afirma que compró la consola a través de un intermediario y la inspeccionó.

La compañía compró una segunda consola al mismo usuario, obteniendo la dirección de este en los documentos de la transacción.

Sony afirma también que estos sitios web donde se ofrecen servicios de ‘jailbreak’ incentivan a los compradores a que hackeen y pirateen sus consolas para dejar de pagar por juegos, con mensajes directos diciendo: “Dejen de comprar juegos”.

El sitio web Kotaku intentó entablar contacto con Sony para que declare acerca del tema, pero la compañía no brindó respuesta.

Sony Sues Hacker Over Modde... by on Scribd