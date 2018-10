Mundial de League of Legends: Peruanos debutan mañana, mira cómo apoyarlos

Infinity eSports, el equipo costarricense que cuenta hasta con tres peruanos en su roster principal (Solid Snake, Renyu y Arce) debutarán mañana en el Mundial organizado por Riot Games de League of Legends ‘Worlds Championship 2018’ a desarrollarse en Corea y cuyo pozo del año pasado fue cercano a los 5 millones de dólares.

La cita para los peruanos comenzará a las 3 a.m. en horario local. Los contrincantes serán los equipos Eduard Gaming (China) y Dire Wolves (Australia). El primer encuentro se llevará a cabo a las 3 a.m, mientras que el encuentro contra los australianos está programado para las 5 a.m.

El director deportivo de Infinity eSports, Paul Venegas, declaró:

“estamos motivados, orgullosos de haber llegado tan lejos en tan poco tiempo. Este año ha sido de gran crecimiento para nosotros, en donde hemos podido concretar muchos proyectos. Podría decir que estamos atravesando el momento más importante de nuestra historia”. Con respecto a su origen tico, añadió: “llevar el nombre, la bandera de mi país a la escena internacional en el campo de los eSports para mi es estar representando a todos los ticos que sueñan con jugar profesionalmente, es decirles que se puede y que no dejen de intentarlo”.

Infinity eSports tendrá que pasar por una etapa preliminar llamada ‘play in’ antes de seguir avanzando en el torneo, etapa en la que se encuentran otros 11 equipos, conformando 4 grupos de 3 equipos. Los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a las eliminatorias de esta etapa, que están programados para el 5 y 7 de octubre, y de las cuales quedarán 4 ganadores que pasarán a la fase ‘play off’

La fase de grupos de los ‘play off’ reunirá a los 4 ganadores del ‘play in’ junto a los otros 12 equipos más importantes del mundo. Esta fase se jugará en la ciudad de Busan desde el 10 de octubre. Serán 4 grupos y los dos mejores equipos de cada uno clasificarán a la ronda eliminatoria que comenzará con los cuartos de final.

Los cuartos de final se jugarán en Busan entre el 20 y 21 de octubre, las semifinales tendrán lugar en la ciudad de Gwangju entre el 27 y 28. Finalmente, la final del Worlds 2018 se llevará a cabo el 3 de noviembre desde la ciudad la de Incheon en Corea del Sur.

Este es el largo camino que le espera a Infinity eSports para consagrase aún más en la escena mundial de los eSports, escena donde compite profesionalmente desde hace dos años. Como se recuerda, el equipo ha logrado salir campeón de la Liga Latinoamérica Norte de este año al derrotar a Dash Gaming.

Infinity eSports llega también con gran expectativa, al haber derrotado a los seis veces campeones de la Copa Latinoamerica Sur, Kaos Latin Gaming, siendo el equipo coronado como el Gran Campeón de Latinoamérica y el representante líder de la región.

Estaremos atentos al despliegue que demostrará Infinity Esports en el mundial de League of Legends organizado por Riot Games, evento que reunió a más de 60 mil aficionados en la final del año pasado en el Estadio Olímpico de Pekín, y que fue seguido vía internet por más de 75 millones de personas,. La semifinal reunió incluso a más personas, llegando a las 90 millones de visualizaciones en vivo.

¡No te olvides de apoyar a nuestros compatriotas Solid Snake, Renyu y Arce! quienes junto a sus compañeros Relic, Cotopaco y ottovaG, darán todo de sí para dejar el nombre de Latinoamérica en alto en la Worlds Championship 2018. Tampoco dudes en apoyarlos desde las redes sociales utilizando los hashtag: #GoInfinity2018 #SomosLAN #GoI nf #Worlds2018

Puedes seguir EN VIVO el mundial de League of Legends desde aquí.