Fortnite: conoce la nueva skin exclusiva para los usuarios de Xbox One S

Fortnite en tan solo un año se ha convertido en el juego más popular de la actualidad, el fenómeno del battle royale ha atrapado a millones de usuarios que tan solo en el mes de agosto llegó a la cifra de 70 millones de personas que han jugado el título de Epic Games. A pesar que todavía no se estrena la temporada 6 los usuarios son fieles al juego de supervivencia.

Fortnite se caracteriza por sus constantes actualizaciones en el ingreso y salida de distintas armas, objetos, los desafíos semanales y las distintas skins que llegan al juego a través de misiones especiales o eventos. Los usuarios se encuentran fascinados con el título de Epic Games y al parecer las plataformas de videoconsolas también se contagian de la fiebre de este battle royale.

Hace menos de un mes, Fortnite anunció un pack completamente gratuito para los usuarios de PlayStation 4, en el que ofrecía un Flappy Glider, Controller Pickaxe y Skydiving Trail, semanas después se anunció un bundle para Switch que ofrecía a los usuarios una Nintendo Switch, 1000 paVos, el Double Helix Set, una skin exclusiva llamada Black Bling, Glider y un Pickaxe. Este bundle llegará el 5 de octubre.

Esta vez es el turno para los usuarios de la consola de Microsoft. A través de Twitter informó a todos sus seguidores la llegada del Xbox One S Fortnite bundle. Una consola Xbox One S de un terabyte, un mando, 2000 paVos suficientes para comprar un battle pass, Fortnite en su versión física y el set cosmético Legendary Eon que incluye la skin con aspecto futurista, un planeador y el pico.

Introducing the Xbox One S Fortnite bundle.

Includes 2,000 V-Bucks and the Eon cosmetic set: https://t.co/eHi4pSFWqB pic.twitter.com/lAmx2ElwEi