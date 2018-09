Guía para que puedas transferir puntos FIFA de FIFA 18 a FIFA 19

la demo gratuita de FIFA 19 ha generado buenas críticas no solo en los medios especializados, sino que también en los mismos usuarios de PlayStation 4 y Xbox, quienes no dudaron ni un segundo en descargar el título en su versión de prueba para poder jugar con los 10 equipos que estaban disponibles, la UEFA Champions League y el modo de historia.

FIFA 19 llegará a las consolas de PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS3 y Xbox 360 a partir del 28 de septiembre, pero existe preocupación por parte de los usuarios que tienen el FIFA 18 con FIFA Points que todavía no han usado y los dan por perdidos; sin embargo, te contamos que esos puntos se pueden transferir al FIFA 19 de esta manera.

Lee atentamente cómo puedes transferir los FIFA Points que te sobraron del FIFA 18 al FIFA 19. Cuando ingreses por primera vez al FIFA 19, te saldrá un aviso donde te mostrará la opción de transferir los puntos entre ambos títulos siempre y cuando los tengas en la misma consola. Por ejemplo, si tienes FIFA 18 y FIFA 19 en la PlayStation 4 será posible la transferencia de los FIFA points, pero si tienes FIFA 18 en PS3 y FIFA 19 en PS4 esto será imposible.

Una vez que hayas realizado la transferencia no hay vuelta atrás, no podrás recuperar los FIFA Points del FIFA 18 luego de enviarlos al FIFA 19. Esto también sucederá si eres miembro de EA Acces y no tienes el juego completo.

¿Qué son los FIFA Points?

FIFA Points es el nombre de la moneda virtual del simulador de fútbol de EA, el cual permite a los usuarios comprar sobres en el FIFA Ultimate Team y poder comprar jugadores para tu plantilla y una serie de ventajas más.