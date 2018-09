PS1: Esto costará la PlayStation Classic en Perú

La próxima consola mini de Sony, PlayStation Classic, estará disponible para la temporada navideña de este año. Desde el 3 de diciembre, jugadores de todo el mundo podrán adquirir una nueva versión de la consola más exitosa de la quinta generación. El paquete incluirá 2 mandos original de las primeras versiones de la PSX. Aquellos tenían un tamaño algo más pequeño que los conocidos Dual Analog y Dual Shock.

La Sony PlayStation fue la primera consola de la compañía japonesa, y significó un cambio fundamental entre el completo paraguas de negocios del gigante tecnológico. Su historia de creación es mucho más impresionante, ya que se trata del producto de un acuerdo roto entre Nintendo, el gigante en videojuegos de la época, y Sony, quienes a inicios de los años noventa, negociaban diversos puntos sobre la implementación de la tecnología CD-Rom en el mercado de consolas domésticas.

Las negociaciones pronto llegarían a un punto amargo, cuando Nintendo anunció en el Consumer Electronics Show de 1991 que uniría esfuerzos con Phillips, competencia directa de Sony, para trabajar en la tecnología de CD-ROM. Sony ya había llegado a un acuerdo con Nintendo previamente y el mismo Sony lo había anunciado, por lo que en la empresa japonesa, y especialmente, en la mente de Ken Kutaragi, ingeniero de Sony, la jugada se sintió como una traición.

Fieles a su sentido de honorabilidad, en Sony decidieron no pasar por el alto el incidente, y basaron sus esfuerzos para crear la PlayStation X, más conocida como PlayStation Classic. Su lanzamiento en el Japón de 1994 estuvo lleno de expectativa como de incertidumbre, pero gracias a los buenos movimientos y negocios que Sony logró crear con marcas como Namco, Konami y Capcom, y a una campaña de publicidad sumamente eficaz, la primera videoconsola del gigante de la eléctronica de consumo logró llevarse la victoria en la quinta generación, dejando atrás a monstruos como Nintendo y Sega.

Es por eso, que el reciente anuncio de la mini consola basada en esta pieza histórica de la industria, la PlayStation Classic, supone un punto notable y llama la atención de todos los gamers que recuerdan aquellas épocas, fuera de si pudieron obtener o no la consola original en algún momento. Con una catálogo de 20 juegos que aún no se conocen en su totalidad, la consola brindará a los jugadores la oportunidad de experimentar casi fielmente la experiencia de contar con una PlayStation nueva, y no tener que recurrir a ventas de segunda mano que pueden escapar del presupuesto.

Y, hablando de presupuesto, el punto que nos resta aclarar es el precio de la consola en nuestro país, ya que Sony comercializa directamente en nuestro territorio desde hace mucho tiempo. Pues bien, por medio de muchos voceros y retailers de la industria se conoce, desde ya, que la PlayStation Classic estará disponible a un precio de S/. 599 y que ya se encuentra en preventa en tiendas como CoolBox. Lo que correspondería a unos 180 dólares americanos aproximadamente. Se conoce también que el stock de unidades será muy limitado.