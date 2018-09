Estos son los exclusivos de Xbox One que llegaron a Steam

Varios títulos exclusivos de Xbox One llegaron esta semana a Steam, entre ellos muchos ya contaban con la modalidad de Xbox Play Anywhere pero, sin duda, aparecer en la popular plataforma de Valve significa llegar a otros públicos y ampliar sus horizontes. Aquí te informamos sobre cuáles son estos títulos que desde ya son accesibles desde la tienda de Steam.

El primero se trata de ReCore: Definitive Edition, lo que más parecía ser un encubrimiento del tremendo 'desliz' por parte de Microsoft al lanzar un videojuego en un estado aparentemente incompleto, hablamos de ReCore 'no definitive' que salió al mercado allá por el 2016 y fue criticado por tener zonas sin acceso, mecánicas de progreso repetitivas y muchos elementos que se suponían iban a estar, como los núclebots, al final no aparecieron. Con el paso de los meses, tales problemas fueron desvaneciéndose y Microsoft puso su palabra en la Gamescom 2017 de modo que ReCore: Definitive Edition sería gratuito para los que habían adquirido Recore anteriormente. Suponemos que hubiera sido mejor idea lanzar evitar lanzar un videojuego listo a medias.

Otros título, algo más prometedor, es Super Lucky's Tale, que ya ha estado presente desde hace meses en Windows Store. Se trata de una simpática y muy divertida aventura de plataformas totalmentes en 3D, y que gira alrededor de Lucky, el nuevo héroe de Microsoft. La llegada de Super Mario Odyssey parece haberle caído bien al género plataformero en tres dimensiones. Super Lucky's Tale es un título que parece ser simple al inicio, pero está lleno de sospresas que revitalizan al género. Podemos dar colazos para romper objetos, activar botones, etc. Todos los elementos de clásicos títulos como Crash Bandicoot, Super Mario (los títulos 3D), Sonic Adventure, Spyro, Donkey Kong pueden notarse con facilidad en Super Lucky's Tale que al mismo tiempo cuenta con un apartado gráfico y artístico de muy buena calidad, además de su diseño dulce y que expresa el cariño de los desarrolladores muy de cerca. Lucky ya había aparecido en un título para la consola de VR Oculus Rift, con el primero título de la saga 'Lucky's Tale'.

Un título de la primera oleada para Xbox One que llega a Steam es Zoo Tycoon un popular videojuego del tipo simulador de negocio o 'tycoon' como se les ha bautizado. En este caso, se trata de administrar un zoológico. El videojuego fue uno de los pilares mostrados por Microsoft para popularizar al Kinect, ya hace varios años. En el podrás convertirte en un ecologista y empresario que ayuda y protege a los animales en peligro de extinción y los va liberando en sus hábitats naturales.

Entre otros títulos ya disponibles en Steam se encuentran Disneyland Adventures (en su versión remasterizada) y Rush: A Disney-Pixar. El primero se trata de una aventura colosal recreada en el Disneyland de Anaheim, California con una variedad de juegos con temáticas del parque y minijuegos basados en las atracciones del lugar. El juego fue remasterizado el año pasado (también fue anunciado en la Gamescom 2017) y ya cuenta con soporte para Windows 7 en adelante. El segundo título es similar pero basado en películas de Disney Pixar como Toy Story, Los Increíbles, Cars, Ratatouille y otros.

Se especuló hace poco sobre la llegada de Halo 5: Guardians debido a una modificación en la carátula del título, pero la misma Microsoft ha descartado todo esto, y poniéndose firme en dejar a Halo 5 como un exclusivo de Xbox One.

Todos los juegos mencionados también llegarán a retail, es decir en formato físico. Su llegada para las PC no significa que dejarán de ser exclusivos para el mercado de las consolas. Xbox Play Anywhere ya ofrecía algunos de estos juegos como el caso de Super Lucky Tale's, pero la llegada a Steam sin duda representa la apertura hacia un público muy amplio. En este caso, si ya contabas con este juego para Xbox One, ya eres dueño de una copia de PC y no tendrás que volver a pagar por él. Lo mismo ocurre con ReCore Definitive Edition.