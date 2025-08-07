HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     
USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes
USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes     USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes     USCIS confirma condena de hasta 10 años y multas para inmigrantes     
USA

Adiós a la Green Card para inmigrantes en EEUU: estos extranjeros no podrán obtener la residencia permanente por este motivo

Los inmigrantes cubanos que recibieron el Formulario I-220A no podrán obtener la Green Card en 2025 y corren el riesgo de ser deportados por Trump.

El Formulario I-220A impide a inmigrantes cubanos obtener la Green Card en 2025.
El Formulario I-220A impide a inmigrantes cubanos obtener la Green Card en 2025. | Composición LR

Un tribunal de inmigración explicó que el Formulario I-220A, conocido como Orden de Libertad Provisional, no cumple con los requisitos estipulados por la Ley de Ajuste Cubano. Esta medida afectaría a los inmigrantes de Cuba que solicitan la Green Card.

Ahora la administración Trump podría deportar a los inmigrantes cubanos que obtuvieron el Formulario I-220A tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos y enfrentar dificultades para obtener la residencia permanente.

PUEDES VER: ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

lr.pe

Inmigrantes de Cuba no podrán obtener la Green Card en Estados Unidos

Para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Formulario I-220A no constituye una prueba de estatus migratorio.

Este documento no permite a los inmigrantes aplicar para la Ley de Ajuste Cubano, una norma que otorga la residencia permanente a los cubanos que han vivido por más de un año en el país. Por ende, los inmigrantes de Cuba no podrán obtener la Green Card en 2025.

Ante la situación, los abogados de inmigración están preparando demandas colectivas para ayudar a los inmigrantes de Cuba a obtener la Green Card y evitar la deportación masiva de Donald Trump.

Al obtener la Green Card, los inmigrantes de Cuba pueden evitar la deportación y residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Foto: composición LR

Al obtener la Green Card, los inmigrantes de Cuba pueden evitar la deportación y residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Foto: composición LR

PUEDES VER: Trump quiere exigir depósitos de hasta US$15.000 a los solicitantes de visa para entrar a EEUU en este 2025

lr.pe

Requisitos para que inmigrantes cubanos obtengan la Green Card en 2025

En 1966, la Ley de Ajuste Cubano entró en vigor para permitir que los inmigrantes de Cuba obtengan la Green Card en Estados Unidos. Estos serían los 3 requisitos que deben cumplir estos extranjeros para conseguir la residencia permanente en 2025:

  • Presentar el Formulario I-485
  • Demostrar ciudadanía cubana o nacimiento en Cuba
  • Residir en Estados Unidos por al menos un año

Además, la norma no exige a los inmigrantes pedir asilo ni demostrar temor a ser enviados de regreso a Cuba. Al obtener la Green Card, los extranjeros pueden evitar la deportación y residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Notas relacionadas
Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

LEER MÁS
Latina revela por qué USCIS le negó la Green Card por matrimonio pese a documentos presentados en EEUU: "Tenía muchísimo miedo"

Latina revela por qué USCIS le negó la Green Card por matrimonio pese a documentos presentados en EEUU: "Tenía muchísimo miedo"

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

LEER MÁS
Redada de ICE en Houston arresta a 6 inmigrantes: ingresaron ilegalmente 42 veces a EEUU y acumulan 48 condenas por delitos graves

Redada de ICE en Houston arresta a 6 inmigrantes: ingresaron ilegalmente 42 veces a EEUU y acumulan 48 condenas por delitos graves

LEER MÁS
Infante de Marina de EEUU lucha por liberar a su mamá detenida por ICE tras cita de inmigración: “Este país no quiere a mi madre”

Infante de Marina de EEUU lucha por liberar a su mamá detenida por ICE tras cita de inmigración: “Este país no quiere a mi madre”

LEER MÁS
Madre abandona Perú junto a sus hijos gemelos con cáncer para salvarles la vida: la lucha de una familia peruana en EE.UU.

Madre abandona Perú junto a sus hijos gemelos con cáncer para salvarles la vida: la lucha de una familia peruana en EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

USA

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Redada de ICE en Houston arresta a 6 inmigrantes: ingresaron ilegalmente 42 veces a EEUU y acumulan 48 condenas por delitos graves

Infante de Marina de EEUU lucha por liberar a su mamá detenida por ICE tras cita de inmigración: “Este país no quiere a mi madre”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota