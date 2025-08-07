Adiós a la Green Card para inmigrantes en EEUU: estos extranjeros no podrán obtener la residencia permanente por este motivo
Los inmigrantes cubanos que recibieron el Formulario I-220A no podrán obtener la Green Card en 2025 y corren el riesgo de ser deportados por Trump.
- Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025
- USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU
Un tribunal de inmigración explicó que el Formulario I-220A, conocido como Orden de Libertad Provisional, no cumple con los requisitos estipulados por la Ley de Ajuste Cubano. Esta medida afectaría a los inmigrantes de Cuba que solicitan la Green Card.
Ahora la administración Trump podría deportar a los inmigrantes cubanos que obtuvieron el Formulario I-220A tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos y enfrentar dificultades para obtener la residencia permanente.
PUEDES VER: ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla
Inmigrantes de Cuba no podrán obtener la Green Card en Estados Unidos
Para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Formulario I-220A no constituye una prueba de estatus migratorio.
Este documento no permite a los inmigrantes aplicar para la Ley de Ajuste Cubano, una norma que otorga la residencia permanente a los cubanos que han vivido por más de un año en el país. Por ende, los inmigrantes de Cuba no podrán obtener la Green Card en 2025.
Ante la situación, los abogados de inmigración están preparando demandas colectivas para ayudar a los inmigrantes de Cuba a obtener la Green Card y evitar la deportación masiva de Donald Trump.
Al obtener la Green Card, los inmigrantes de Cuba pueden evitar la deportación y residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Foto: composición LR
PUEDES VER: Trump quiere exigir depósitos de hasta US$15.000 a los solicitantes de visa para entrar a EEUU en este 2025
Requisitos para que inmigrantes cubanos obtengan la Green Card en 2025
En 1966, la Ley de Ajuste Cubano entró en vigor para permitir que los inmigrantes de Cuba obtengan la Green Card en Estados Unidos. Estos serían los 3 requisitos que deben cumplir estos extranjeros para conseguir la residencia permanente en 2025:
- Presentar el Formulario I-485
- Demostrar ciudadanía cubana o nacimiento en Cuba
- Residir en Estados Unidos por al menos un año
Además, la norma no exige a los inmigrantes pedir asilo ni demostrar temor a ser enviados de regreso a Cuba. Al obtener la Green Card, los extranjeros pueden evitar la deportación y residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.