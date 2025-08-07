El Formulario I-220A impide a inmigrantes cubanos obtener la Green Card en 2025. | Composición LR

Un tribunal de inmigración explicó que el Formulario I-220A, conocido como Orden de Libertad Provisional, no cumple con los requisitos estipulados por la Ley de Ajuste Cubano. Esta medida afectaría a los inmigrantes de Cuba que solicitan la Green Card.

Ahora la administración Trump podría deportar a los inmigrantes cubanos que obtuvieron el Formulario I-220A tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos y enfrentar dificultades para obtener la residencia permanente.

Inmigrantes de Cuba no podrán obtener la Green Card en Estados Unidos

Para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Formulario I-220A no constituye una prueba de estatus migratorio.

Este documento no permite a los inmigrantes aplicar para la Ley de Ajuste Cubano, una norma que otorga la residencia permanente a los cubanos que han vivido por más de un año en el país. Por ende, los inmigrantes de Cuba no podrán obtener la Green Card en 2025.

Ante la situación, los abogados de inmigración están preparando demandas colectivas para ayudar a los inmigrantes de Cuba a obtener la Green Card y evitar la deportación masiva de Donald Trump.

Requisitos para que inmigrantes cubanos obtengan la Green Card en 2025

En 1966, la Ley de Ajuste Cubano entró en vigor para permitir que los inmigrantes de Cuba obtengan la Green Card en Estados Unidos. Estos serían los 3 requisitos que deben cumplir estos extranjeros para conseguir la residencia permanente en 2025:

Presentar el Formulario I-485

Demostrar ciudadanía cubana o nacimiento en Cuba

Residir en Estados Unidos por al menos un año

Además, la norma no exige a los inmigrantes pedir asilo ni demostrar temor a ser enviados de regreso a Cuba. Al obtener la Green Card, los extranjeros pueden evitar la deportación y residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.