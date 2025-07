En el corazón del estado de Utah, Estados Unidos, Isabel Lonazco, abogada peruana, ha construido una carrera profesional en el extranjero. “Salí del Perú en el 2012 con una visa de turista... En ese entonces, mi intención era venir y conocer un poco lo que eran ciertos lugares con mi esposo; estábamos recién casados”, recuerda. Pero lo que empezó como una visita se convirtió en el inicio de un camino arduo y revelador. “Yo ya era abogada en Perú y me hacía la pregunta de todo profesional se hace cuando emigra a los Estados Unidos: ¿cómo ejerzo mi carrera aquí?”, señaló Lonazco.

Para Isabel, la respuesta fue una década de esfuerzo entre trámites migratorios y validación académica. “Fue un camino de alrededor de 9 a 10 años”, relata. “Primero hice un cambio de estatus a visa de estudiante, luego una visa de trabajo H-1B y, al final, obtuve la residencia a través del empleo”, agregó.

Pero más allá de lo legal, lo personal fue aún más desafiante. “Como inmigrante, he tenido que pasar hambre. He tenido que pasar días en que tengo que escoger: o como, o pongo gas al carro para ir a la universidad”, confiesa. “Sé lo que me ha costado, nos ha costado a nosotros como familia. Soy mamá, esposa y madre de dos niñas, y todos nosotros cuatro hemos tenido que pasar bastante travesía, bastante reto para poder llegar a donde estamos. Y definitivamente, mirando atrás, si tengo que repetirlo cien veces, lo repito, porque vale la pena”, menciona con seguridad.

Lonazco Law: firma migratoria fundada desde la experiencia real y con equipo 99% inmigrante

Esa experiencia personal, atravesada por el rechazo, la incertidumbre y la burocracia, marcó el espíritu con el que fundó Lonazco Law, su firma especializada en derecho migratorio. “Mi historia no es solo profesional, es profundamente migratoria”, afirma. “Tuve alrededor de siete abogados que consulté. Seis me dijeron: 'Isabel, es imposible, no puedes convalidar. Isabel, tienes que regresar a Perú’". Pero fue una séptima abogada estadounidense quien cambió su vida. "Me dijo: 'Es posible, este es el camino’. Para mí, ‘Lonasco Law’ es eso. El corazón de ‘Lonazco Law’ es ese séptimo abogado para mis clientes”, recordó.

Hoy, ‘Lonazco Law’ no solo defiende casos de deportación o peticiones laborales. También ofrece acompañamiento humano y empatía. “Nos encargamos de parar deportaciones dentro de lo posible. También hago, inspirada en mi propia historia, asesoría a estudiantes internacionales, a profesionales que creen que nunca más ejercerán lo que estudiaron en sus países”.

Con más de 200 casos asumidos en la actualidad, su equipo está formado íntegramente por inmigrantes. “En mi empresa, el 99% son latinos”, afirma con orgullo. “Solamente hay una persona, que es mi mentor, que tiene más de 40 años de experiencia. Él también es inmigrante. Todos inmigrantes: cuatro peruanos, una mexicana, una venezolana y un nigeriano”.

Isabel Lonazco: de estudiante internacional a abogada que transforma vidas desde Utah

El camino profesional también fue exigente. “Hice una maestría en derecho comparado y tomé el examen de colegiatura”, recuerda. “Obviamente, tomar un examen con miles de personas nativas en inglés es uno de los primeros obstáculos. Aprender el derecho complejo: 16 ramas del derecho en un examen. No fue fácil”. Más aún, su derecho a ejercer como abogada iba de la mano con su estatus migratorio: “Si yo no lograba ser abogada, no podía mantener mi residencia”.

Más allá del éxito legal, lo que distingue a Lonazco es la visión de justicia, que se basa en su propia vivencia. “Como estudiante internacional, tienes muchas complicaciones. Tu trabajo es limitado; lo que puedes hacer es limitado. Pero con una visa de trabajo, uno puede demostrar lo que como inmigrante puede aportar a este país”, mencionó la abogada.

Hoy, desde su oficina en Utah, genera empleo para al menos a ocho personas. “Orgullosa de ese logro que no lo hubiera podido lograr si no fuera por el apoyo de tantas personas y de mi familia”, afirmó emocionada. Con cada cliente, Isabel Lonazco no solo ofrece asesoría legal; ofrece comprensión, paciencia y una promesa: “Yo sé lo que es estar en tu lugar”.