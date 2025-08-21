Corte Suprema autorizó el recorte de casi US$800 millones destinadas a estudios sobre minorías en EE.UU.
En votación 5-4, la Corte Suprema aprobó los recortes a estas investigaciones, destinadas a campañas de equidad e inclusión.
La Corte Suprema de EE. UU. dio luz verde el jueves al gobierno de Donald Trump para recortar cientos de millones de dólares en becas de investigación relacionadas con iniciativas de diversidad.
Un juez federal en Massachusetts había bloqueado en junio los recortes planeados a las becas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), al argumentar que representaban discriminación racial y prejuicio contra la comunidad LGBT.
¿Cómo fue la decisión de la Corte Suprema para aprobar el recorte de becas?
El gobierno de Trump ha apuntado a eliminar casi 800 millones de dólares en fondos de investigación del NIH como parte de su campaña contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión.
En una votación 5-4, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitió que los recortes se pongan en marcha mientras las batallas legales siguen su curso en tribunales inferiores.
El gobierno de Trump apuntó a más proyectos del NIH
Las becas de diversidad representan solo una fracción de los más de 10.000 millones de dólares en investigación y contratos el NIH que están bajo la mira desde que Trump asumió la presidencia en enero. Otros proyectos afectados incluyen estudios en los efectos del calentamiento global en la salud, la enfermedad de Alzheimer y el cáncer.
Trump ha lanzado una reforma profunda del estamento científico en Estados Unidos durante su segundo mandato, al recortar fondos, atacar a las universidades y supervisar despidos masivos de científicos en las agencias federales.