HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Corte Suprema autorizó el recorte de casi US$800 millones destinadas a estudios sobre minorías en EE.UU.

En votación 5-4, la Corte Suprema aprobó los recortes a estas investigaciones, destinadas a campañas de equidad e inclusión.

La Corte Suprema de EE.UU confirmó el recorte de becas para la investigación de temas inclusivos.
La Corte Suprema de EE.UU confirmó el recorte de becas para la investigación de temas inclusivos. | Foto: EFE

La Corte Suprema de EE. UU. dio luz verde el jueves al gobierno de Donald Trump para recortar cientos de millones de dólares en becas de investigación relacionadas con iniciativas de diversidad.

Un juez federal en Massachusetts había bloqueado en junio los recortes planeados a las becas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), al argumentar que representaban discriminación racial y prejuicio contra la comunidad LGBT.

PUEDES VER: Marco Rubio suspende desde el 21 de agosto la emisión de visas laborales para conductores inmigrantes en EE.UU.

lr.pe

¿Cómo fue la decisión de la Corte Suprema para aprobar el recorte de becas?

El gobierno de Trump ha apuntado a eliminar casi 800 millones de dólares en fondos de investigación del NIH como parte de su campaña contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

En una votación 5-4, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitió que los recortes se pongan en marcha mientras las batallas legales siguen su curso en tribunales inferiores.

PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

lr.pe

El gobierno de Trump apuntó a más proyectos del NIH

Las becas de diversidad representan solo una fracción de los más de 10.000 millones de dólares en investigación y contratos el NIH que están bajo la mira desde que Trump asumió la presidencia en enero. Otros proyectos afectados incluyen estudios en los efectos del calentamiento global en la salud, la enfermedad de Alzheimer y el cáncer.

Trump ha lanzado una reforma profunda del estamento científico en Estados Unidos durante su segundo mandato, al recortar fondos, atacar a las universidades y supervisar despidos masivos de científicos en las agencias federales.

Notas relacionadas
Próxima misión de SpaceX incluye transporte de dron estadounidense confidencial

Próxima misión de SpaceX incluye transporte de dron estadounidense confidencial

LEER MÁS
La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

LEER MÁS
La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Avión de Spirit Airlines con pasajeros sobrevoló el huracán Erin de categoría 4? Esto dijo la aerolínea tras vuelo a Puerto Rico

¿Avión de Spirit Airlines con pasajeros sobrevoló el huracán Erin de categoría 4? Esto dijo la aerolínea tras vuelo a Puerto Rico

LEER MÁS
Trump se autoproclama “héroe de guerra” junto a Netanyahu tras ataque de EEUU e Israel contra Irán: "Yo envié esos aviones"

Trump se autoproclama “héroe de guerra” junto a Netanyahu tras ataque de EEUU e Israel contra Irán: "Yo envié esos aviones"

LEER MÁS
USCIS y Trump advierten a inmigrantes en EEUU: nueva restricción por 'antiamericanismo' para estas visas entra en vigor

USCIS y Trump advierten a inmigrantes en EEUU: nueva restricción por 'antiamericanismo' para estas visas entra en vigor

LEER MÁS
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

USA

¿Avión de Spirit Airlines con pasajeros sobrevoló el huracán Erin de categoría 4? Esto dijo la aerolínea tras vuelo a Puerto Rico

Trump se autoproclama “héroe de guerra” junto a Netanyahu tras ataque de EEUU e Israel contra Irán: "Yo envié esos aviones"

USCIS y Trump advierten a inmigrantes en EEUU: nueva restricción por 'antiamericanismo' para estas visas entra en vigor

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota