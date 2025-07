El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) modificó su política de elegibilidad para atletas, en conformidad con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que restringe la participación de mujeres transgénero en disciplinas femeninas. Esta normativa implica un ajuste obligatorio para todas las federaciones deportivas nacionales.

La actualización, divulgada el lunes 21 de julio en el portal oficial del comité, se presenta bajo el título de "Política de Seguridad para Atletas". Aunque el documento de 27 páginas no menciona explícitamente a las personas transgénero, establece claramente que la exclusión está dirigida a mujeres trans en competencias femeninas.

¿Cuál es la orden ejecutiva que firmó Trump en contra de las atletas trans de EE.UU.?

La orden ejecutiva 14201, titulada "No Men in Women's Sports Exejutive Order" (No Hombres en Deportes Femeninos, en español) y firmada por Donald Trump el 5 de febrero, obliga al sistema olímpico de Estados Unidos a aplicar una directriz unificada que impide la participación de mujeres trans en deportes femeninos. Desde el lunes 21 de julio, todas las federaciones deben ajustar sus reglas al criterio del USOPC, dejando de lado sus políticas autónomas.

Previamente, el USOPC analizaba cada caso individual con base a evidencia científica y características del deporte. Ahora, la política se alinea con el mandato presidencial, sin detallar cómo se aplicará ni a quiénes podría afectar para Los Ángeles 2028.

En un comunicado, el Comité Olímpico afirmó que su deber es cumplir con expectativas federales y que colaborará con organismos olímpicos internacionales para garantizar entornos justos conforme a la ley ejecutiva 14201 y la Ley Ted Stevens.

¿Atletas transgénero de Estados Unidos han logrado medallas olímpicas?

El efecto inmediato de la nueva política aún no ha derivado en la exclusión de atletas olímpicos de competencias femeninas, pero todas las federaciones deberán aplicarla desde el 1 de agosto. USA Fencing, ya anunció que a partir de esa fecha las mujeres trans solo podrán competir en categorías masculinas, junto con personas no binarias, hombres trans e intersexuales.

Hasta ahora, ninguna mujer trans ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Caitlyn Jenner, quien obtuvo oro en el decatlón masculino en 1976, transicionó tras retirarse. Laurel Hubbard fue la primera mujer trans en competir en Tokio 2021, sin alcanzar podio. Nikki Hiltz, atleta no binaria nacida mujer, no será afectada.