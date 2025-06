Severo golpe del DHS: gobierno de Trump publica meme de caimanes como agentes de ICE y celebra 'Alligator Alcatraz'

En una insólita publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Departamento de Seguridad de Estado de EE. UU. (DHS), compartió un meme donde se muestran a caimanes con gorras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De fondo, se aprecia una prisión, en lo que sería una imagen generada con inteligencia artificial (IA).

Esta publicación hace referencia a la construcción del nuevo centro de detención para inmigrantes conocido como ''Alligator Alcatraz'' en Florida, aprobado por el gobierno de Trump, que estaría listo en julio. ''Muy pronto'', se lee en el tuit. El controversial proyecto ya ha generado protestas entre grupos ambientalistas y de derechos humanos.

La agencia se burló de la nueva prisión para inmigrantes. Foto: X.

¿Qué es 'Alligator Alcatraz'? Cárcel migratoria fue aprobada por Trump

Recientemente, la administración Trump aprobó la construcción de Alligator Alcatraz, proyecto impulsado por el fiscal general James Uthemeier en Florida. Esta cárcel es para inmigrantes y estará rodeada de cocodrilos y caimanes, debido a su ubicación en los Everglades.

“No es necesario invertir tanto en el perímetro. Si la gente sale, no les espera mucho más que caimanes y pitones”, afirmó Utheimer. El terreno escogido es una antigua pista de aterrizaje 'Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier'.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, ya había expresado su apoyo total a la medida: elogió el plan migratorio y lo llamó “rentable e innovador”.

Protestan por centro de detención para inmigrantes en Florida

Organizaciones ambientalistas, Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, han demandado a autoridades federales y estatales en Florida, debido a la controversial construcción del centro migratorio en el humedal. Ellos alegan que no se han cumplido los procesos de revisión ambiental y de consulta pública.

Además, diversos grupos en defensa de los derechos humanos y de los inmigrantes han criticado de manera mordaz la más reciente medida de la administración Trump. Se estima que el proyecto esté listo para albergar a los extranjeros detenidos a principios de julio, y así aliviar la carga en otros centros de detención.

