¿Inmigrantes en EEUU deben mostrar su visa para comprar en Walmart? Esto dice la ACLU tras video viral

Recientemente, un video viral en TikTok puso en alerta a miles de inmigrantes en Estados Unidos, pues aseguran que todos deberán presentar su visa o pasaporte al momento de hacer compras en supermercados, como Walmart o Target. En el video se asegura que esta “nueva ley” fue firmada por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) desmintió rotundamente esta afirmación. Según la ACLU, la noticia que circula en redes sociales es completamente falsa y carece de fundamento. Los expertos en leyes de inmigración coinciden en que no existe ninguna normativa que obligue a los inmigrantes a mostrar documentos migratorios para realizar compras en supermercados o farmacias en territorio estadounidense.

El origen del video viral en redes sociales

El video que causó tanto revuelo en TikTok sostiene que, a partir de ahora, los inmigrantes deberán presentar documentos migratorios al momento de realizar compras. Según el contenido del audiovisual, esta medida sería el resultado de una “nueva ley” firmada por Donald Trump. Esta información rápidamente se difundió por las redes sociales, alimentando la preocupación de los inmigrantes que, en muchos casos, desconocen los detalles legales sobre su situación.

Es importante destacar que este tipo de contenido suele generar pánico debido a la incertidumbre de muchos inmigrantes respecto a su estatus en Estados Unidos. Sin embargo, tal como lo señaló ACLU, no hay evidencia que respalde que un requisito de este tipo haya sido implementado a nivel federal ni estatal. A pesar de lo viral que resultó el video, la afirmación que circula en las redes sociales es infundada y carece de respaldo legal.

Desmentido por la ACLU y expertos legales

La ACLU fue clara al señalar que no existe una ley federal ni estatal que exija a los inmigrantes presentar su visa o pasaporte en los supermercados de Estados Unidos. La organización también aclaró que no hay ninguna disposición que autorice a los establecimientos comerciales a solicitar documentos migratorios a sus clientes. El objetivo de los supermercados y otros comercios es vender productos, no realizar controles de estatus migratorio.

Además, los expertos en leyes de inmigración explican que los establecimientos comerciales no están capacitados ni autorizados para requerir documentos migratorios a los consumidores. En este sentido, el personal de las tiendas no está preparado para verificar el estatus migratorio de los compradores. La confusión creada por este rumor ha generado un temor innecesario en la comunidad inmigrante, que ya enfrenta varios desafíos en su día a día.

