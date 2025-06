El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha elogiado a los inmigrantes del sector agricultura en recientes declaraciones, llamándolos 'de buena reputación'. Además, ofreció una posible actualización en su programa de redadas del ICE.

El mandatario le dijo a la prensa este viernes 20 de junio que la política migratoria no pretendía perjudicar a quienes no son delincuentes, y que los trabajadores agrícolas indocumentados hacían una labor importante en el país.

Trump dice que ''no podemos dañar a las personas que no son criminales''

Durante la administración de Trump, la narrativa del gobierno ha enfatizado el arresto de inmigrantes con historial delictivo en repetidas ocasiones. Sin embargo, datos internos de ICE publicados por CNN demostraron que la agencia se centra en personas sin antecedentes.

A pesar del rotundo rechazo de este informe por parte del DHS, el presidente Trump indicó a la prensa lo siguiente: "Estamos buscando hacer algo en el que, en el caso de agricultores buenos y de buena reputación, puedan asumir la responsabilidad de las personas que contratan".

De esta manera, sugirió cambios en las redadas de inmigración: "No podemos cerrar las granjas... nunca quiero dañar a nuestros agricultores. Y no podemos dañar a las personas que no son criminales. Son grandes personas. Nos mantienen felices, saludables y gordos".

¿Los inmigrantes ilegales seguirán siendo blanco de las redadas de ICE o no?

Las declaraciones del presidente llegan luego de constantes contradicciones de parte de él y su gobierno. Lo cierto es que no es la primera vez que se anuncia un posible ajuste en las redadas migratorias.

En primera instancia, Trump publicó un sentir similar en su Truth Social, donde alegaba que los empresarios dueños de granjas se quejaron por el golpe económico que los operativos de ICE y las deportaciones generaban en la industria.

En su comunicado, el mandatario estadounidense también incluyó a la industria hotelera y de restaurantes: ''Nuestra política muy agresiva sobre inmigración les está quitando muy buenos trabajadores con mucho tiempo, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar”.

La semana anterior se reportó que ICE recibió órdenes del ejecutivo para pausar los operativos en dichos negocios. Sin embargo, la nueva política se revirtió tan solo unos días después por directrices del DHS. Solo queda esperar un nuevo anuncio del gobierno federal.

