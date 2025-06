Padre inmigrante acepta deportación por 20 años de EEUU para regresar a sepultar a su hijo en México: "Todo era para él"

Leonel Salazar Villalpando, ciudadano mexicano que hasta hace poco vivía en California, se vio obligado a firmar un acuerdo que le prohíbe regresar a Estados Unidos durante 20 años debido a que necesitaba viajar a México para sepultar a su hijo de 12 años. La familia del ciudadano se había comunicado con él para informarle que el menor falleció en un accidente de tránsito.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Salazar, quien, según Telemundo 20, ya estuvo anteriormente en dos centros de deportación distintos, se encontraba trabajando en Estados Unidos desde hace poco más dos años, en el Valle de California. Pensando en esto, decidió conversar con su familia al respecto y terminó optando por regresar a su país. "Todo mi sueño, todo mi esfuerzo era para mi hijo y para mi esposa, y pues en ese momento no interesa nada", dijo a los medios.

PUEDES VER: Ley histórica en Nueva York que permite a inmigrantes sin ciudadanía americana solicitar una licencia de conducir en 2025

ICE le pidió firmar la deportación en el camino de regreso a México

Ante la noticia del fallecimiento de su hijo, Leonel Salazar enrumbó a México en un camión que se dirigía a Tijuana, con la consigna de llegar más tarde a Guanajuato. Sin embargo, antes de poder cruzar la frontera, en San Ysidro, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron el vehículo y le pidieron sus documentos a todos.

"Nos piden los permisos para estar en Estados Unidos y yo muestro mi credencial y soy la única persona que tal vez no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos. En cuanto me bajan, todo se derrumba", dijo Leonel, quien parecía perder la esperanza de regresar a su país natal. Sin embargo, los agentes de ICE le dijeron que podría retornar a México siempre y cuando firmase un permiso para no entrar nuevamente a Estados Unidos durante al menos 20 años.

"Me dijeron: 'Estás de suerte, te vas hoy, solo me tienes que firmar este papel que es una deportación por 20 años para que no puedas regresar a Estados Unidos'", contó Salazar. Sin embargo, esto no sería impedimento para que el padre de familia regrese a sepultar a su hijo. Ante la noticia, respondió: "Si quiere le firmo de por vida".

PUEDES VER: Donald Trump y DHS golpean fuerte acelerando la deportación de inmigrantes sin asilo en Estados Unidos

Inmigrantes denuncian maltratos en centros de detención de California

Varios inmigrantes han denunciado sufrir abusos y maltratos en centros de detención de California. Indicaron, por ejemplo, situaciones en las que han llegado a permanecer más de siete días con la misma ropa con la que llegaron, como en el centro de detención para inmigrantes de Adelanto, en California. Asimismo, de acuerdo al medio 100% Noticias, varios congresistas ya realizaron las visitas correspondientes al lugar y concluyeron que a los detenidos no se les da la opción de contactar a familiares o a algún abogado.

Por su parte, Judy Chu, Linda Sánchez, Mark Takano, Sydney Kamlager-Dove y Luz Rivas, legisladores de California, alertaron sobre las condiciones de este centro de detención, que ya cuenta con alrededor de 1.100 inmigrantes en su recinto, una cifra que partió desde 300 y fue subiendo rápidamente en corto tiempo. Chu describió un entorno cruel con detenidos que no habrían recibido prendas íntimas, toallas o atuendos limpios a días de su llegada.