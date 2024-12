Alumno de la UNI revela que obtuvo sueldos por más de S/3.000 con solo contactos: “Nunca me pidieron CV”

En TikTok, un reciente testimonio de un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) destacó que, a pesar de los desafíos, es posible obtener empleos con salarios superiores a S/3.000. El estudiante subrayó la importancia de contar con una buena red de contactos para mejorar las perspectivas laborales. El clip no tardó en viralizarse.

Estudiante resaltó las ventajas de la red de contactos. Foto: TikTok

Alumno de la UNI revela que accedió a buenos empleos gracias a sus contactos

En un clip que se viralizó en redes sociales, el estudiante narra cómo consiguió varios trabajos bien remunerados gracias a los contactos que cultivo durante su carrera. El joven enfatiza que, en muchas ocasiones, tener una red de contactos sólida puede ser más efectivo que presentar un currículum vitae tradicional. Esto se debe a que, según su experiencia, las oportunidades laborales muchas veces dependen de las relaciones interpersonales y del conocimiento directo entre empleadores y empleados potenciales.

Al ser consultado sobre si el talento o el "contacto" es más relevante en el ámbito laboral, el estudiante de la UNI respondió que rara vez le solicitaron documentos formales para postular a los puestos que ocupó. Explicó que de cada 100 empleos a los que ha accedido, solo en uno le pidieron presentar documentación. "Nadie me ha pedido documentos, la verdad. De cada 100 trabajos que he tenido, uno me pedía documentos. Tenía las amistades necesarias para trabajar directamente", comentó.

Destacó que tenía las conexiones adecuadas para empezar a trabajar sin pasar por los procesos formales de selección. Sin embargo, también mencionó que, en algunos casos, la cercanía con autoridades o personas influyentes hace que muchos aprovechen de esta facilidad y accedan a empleos sin experiencia.

Usuarios confirmaron que la red de contactos es importante para un buen empleo

Las declaraciones del estudiante generaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Algunos coincidieron con él, afirmando que en la actualidad, las redes de contacto son fundamentales para acceder a mejores oportunidades laborales. También señalaron que la habilidad de establecer relaciones profesionales y personales efectivas puede abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas.

"Eso es muy cierto, las conexiones que haces en la vida son muy importantes", "Pueden llegar a ganar S/9.000 si tienes al menos dos años de experiencia antes de egresar y sabes mínimo dos idiomas, conozco unos casos", "Con ese pensamiento, el Perú está cada vez peor", comentaron usuarios en TikTok.

Sin embargo, otros cibernautas expresaron preocupaciones sobre la equidad y la meritocracia en el ámbito laboral, sugiriendo que no todos tienen las mismas oportunidades de desarrollar estas conexiones.

A pesar de las controversias, el caso del estudiante de la UNI subraya la importancia de combinar la formación académica con habilidades interpersonales y de networking para lograr el éxito profesional. La historia también invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el mérito académico y las relaciones personales en el mercado laboral actual. Los egresados de la UNI, con su reputación de excelencia, pueden encontrar ventajas adicionales si desarrollan estas habilidades complementarias a su formación técnica.

¿Por qué las carreras de ingenierías tienen alta demanda en el Perú?

Las carreras de ingeniería en Perú tienen alta demanda debido al crecimiento económico sostenido y la expansión de infraestructura en el país, lo que genera numerosas oportunidades laborales en sectores como la construcción, minería, energía y tecnología. Además, la globalización y la necesidad de innovación tecnológica impulsan a las empresas a buscar profesionales con habilidades técnicas avanzadas. Esto, sumado a la percepción de estabilidad y buenos ingresos en estas profesiones, motiva a muchos jóvenes a optar por estudios en ingeniería, alineándose con las necesidades del mercado laboral y contribuyendo al desarrollo del país.

¿Qué carreras hay en la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las instituciones educativas más prestigiosas del Perú, especialmente conocida por su enfoque en ingeniería y tecnología. Algunas de ellas son:

Ingeniería Civil

Ingeniería Geológica

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Petróleo

Física

Matemáticas

Química

¿Cuáles son las 3 carreras de Ingeniería que serán las mejores pagadas en Perú?

En el Perú, las carreras de Ingeniería que se perfilan como las mejor remuneradas en los próximos años son la Ingeniería de Sistemas, la Ingeniería Industrial y la Ingeniería de Minas. La Ingeniería de Sistemas se destaca por su alta demanda en un mundo cada vez más digitalizado, donde las empresas buscan optimizar sus procesos tecnológicos.

Por otro lado, la Ingeniería Industrial es fundamental para mejorar la eficiencia y productividad en las industrias, lo que la convierte en una opción atractiva para las grandes corporaciones. Finalmente, la Ingeniería de Minas sigue siendo una de las más lucrativas debido a la riqueza mineral del Perú y la necesidad constante de profesionales capacitados.