Ladrones roban bicicleta a joven con autismo y vecinos se unen para comprarle una nueva

El noble comportamiento de los vecinos de una comunidad en Brasil recibió los aplausos de los usuarios en Facebook, por su apoyo a un joven que fue víctima de la delincuencia tras el robo de su vehículo de dos ruedas.

Se trató de Jonas Borges, un poblador con habilidades especiales del distrito de Estación Cocal, a quien lamentablemente le robaron su bicicleta. El joven autista recorría varios kilómetros para recoger latas, por lo que se ganó el cariño de sus vecinos.

Foto: captura de Facebook

Jonas es una persona muy amable y su gran gentileza con sus vecinos hizo que toda la comunidad uniera esfuerzos para comprarle una bicicleta nueva ante la tristeza enla que estaba sumido.

“Estaba nervioso, lloraba mucho y no podía dormir. No podía creer que hubiera gente con el coraje de robarle una bicicleta a un niño con problemas de salud. Pensé que era absurdo y me indignó mucho la situación. Entonces lo denuncié en la aplicación, en el grupo de la red de vecinos para que si alguien veía la bicicleta avisara a las autoridades”, comentó Albertina Grassi, madre del hombre en su cuenta de Facebook.

Los vecinos del barrio lograron juntar un monto de 1 280 000 reales (aproximadamente 267 dólares) con el que compraron el nuevo medio de transporte y le dieron la sorpresa al chico.

“Jonas siempre anda en bicicleta de un lado a otro, sin ella es como si tuviera las piernas rotas. Es en estos momentos que vemos que hay gente de buen corazón, el mal si existe, pero el bien siempre gana. Está muy feliz y emocionado con toda la ayuda que ha recibido de la comunidad y sabiendo que la gente lo quiere”, agradeció Grassi.

