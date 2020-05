Perro espera por horas a su dueña en una motocicleta mientras ella hace compras en el mercado [VIDEO]

“El más leal y obediente de todos”. Así calificaron varios usuarios de TikTok y YouTube a un perro que se ha ganado la admiración de miles de internautas durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video de la tierna escena que protagonizó tras esperar pacientemente a su dueña en el mercado, sentado en una motocicleta por varias horas.

El curioso episodio ocurrió en Tailandia y fue registrado por algunas personas que transitaban por el mercado, quienes se percataron de la obediente conducta del can y no dudaron en grabarlo para compartir la escena en las redes.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Tiktok y YouTube, se observa al perro protagonista del clip sentado en la motocicleta de su dueña, observando tranquilamente a las personas que pasan por el centro de abastos, mientras espera a que ella termine de hacer algunas compras en el establecimiento.

Según contó la propietaria del cachorro en la grabación viral de TikTok, su mascota siempre la acompaña a todos lados, ya que no tiene con quién dejarla en su casa. Ella explica que no es la primera ve que el animal se queda esperándola por un largo tiempo en un lugar público, pues este ha aprendido a obedecer fielmente sus indicaciones.

Mira el video viral:

“He criado a Didi desde que era un cachorro y hemos estado juntos desde entonces. No tengo familia, así que no puedo dejarla solo cuando salgo. Le enseñé a permanecer en la motocicleta mientras camino por el mercado y siempre ha estado feliz de obedecer”, manifestó la dueña del can en el video viral.