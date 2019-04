Facebook viral: Iracundo hombre invitó a taxista a pelear, pero le tiró gas pimienta [VIDEO]

Se hizo viral en Facebook. Un furioso hombre le tiró el auto a otro conductor, lo insultó, lo invitó a pelear y culminó lanzándole gas pimienta en la cara. El vídeo ha indignado a más de uno.

Un nuevo caso de “Relatos Salvajes” dio lugar en Almagro, Argentina. “No aguantaba el ardor en los ojos, era desesperante”, dijo la víctima, que tuvo que ser ayudado por el pasajero al que transportaba.

El cobarde ataque se dio la tarde del miércoles 11 de abril en Sarmiento y Gascón en Almagro, Argentina. El taxista explicó los hechos: “El conductor quería doblar a la derecha pero no podía, porque había otro vehículo delante de él. Yo me abro a la derecha y lo supero, y en ese momento me tira el auto encima. Por un pelito no me tocó la parte trasera del auto".

"Llegó a las esquina y me detengo por el semáforo. Él viene y se me pone el lado. '¿Por qué me tiraste el auto', le pregunto. Me empezó a insultar, se bajó del auto y me invitó a pelear", manifestó el taxista Alfredo, a Nosotros a la mañana. "Se quería tirar a mi carril", indicó.

"Cuando el semáforo se puso en verde levantó la mano y me tiró una sustancia en la cara, irritante. A partir de ese momento no pude ver más nada, abría los ojos y no aguantaba el ardor. Era desesperante", compartió el taxista Alfredo.

El taxista comentó que fue ayudado por el pasajero al que transportaba, quien le puso agua en los ojos para aplacar el sufrimiento. “No llegué a ver la patente de esta persona", admitió el chofer, quien se lamentó por no haber apuntado la matrícula del agresivo conductor.

