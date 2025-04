¿Por qué no te pones una llanta? Este es el verdadero origen del chiste peruano más viral de TikTok

Si eres usuario de Facebook, seguro habrás visto infinidad de memes relacionados con una llanta. Este tipo de contenido suele hacerse viral de manera inesperada en la plataforma, y aunque muchos usuarios lo comparten y se ríen de él, pocos saben que nació gracias a un chiste dicho por un joven de nacionalidad peruana. ¿Quieres saber la historia? Aquí vamos a contarte.

Es común que, en las redes sociales, surjan memes que rápidamente ganan popularidad, causando que se compartan a gran escala y se generen videos y reacciones al respecto. Este meme de la llanta no es la excepción, y ha logrado hacerse tendencia en varios países de Latinoamérica, como Perú, México, Argentina, entre otros, causando risas a miles de usuarios.

¿Cómo nació el meme de la llanta?

Aunque el meme de la llanta es relativamente nuevo, para entender su origen es necesario retroceder hasta un video publicado en 2023 por el youtuber Cristopher Puente Viena, conocido como 'Cristorata'. En una de sus entrevistas realizadas en el Parque Kennedy de Miraflores, el streamer conversó con un joven peruano, quien contó el chiste que dio inicio a toda la tendencia.

"Me encontré con un chico que llevaba su arete y le dije: ¿Por qué te pones ese arete, por qué no te pones una llanta?", comenzó el joven. El youtuber, expectante, aguardaba el remate del chiste, pero al parecer eso había sido todo el chiste, ya que el muchacho trató de contar otro. Tras escucharlo, el famoso streamer no pudo contener las carcajadas.

Aunque el joven contó otros chistes durante el video, el chiste de la llanta (y la reacción de Cristorata) fue el que se viralizó en redes sociales, debido a lo malo que era. Desde ese momento, TikTok, Facebook, Instagram, entre otras plataformas, se han llenado de memes, comentarios y publicaciones que hacen referencia a esta broma que es un fenómeno viral.

¿Cuál es el verdadero origen del chiste?

Muchos pensaron que el 'chiste de la llanta' era una invención del joven con polo y gorro rojo; sin embargo, el tiktoker Yeltsin Urbina acaba de desmentir esta idea, revelando que todos estábamos equivocados. Al parecer, el muchacho trató de replicar un chiste de los 'Raperos de la risa', famosos cómicos ambulantes peruanos.

"He encontrado la fuente, el origen. Hemos encontrado oro. Ese señor hizo un homenaje a los 'Raperos de la risa'. En su mente se vio épico, pero no sabía que le quedó legendario", comentó el tiktoker, quien también compartió el video original de los cómicos, donde se aprecia el chiste que el joven de rojo intentó contar.