YouTube viral: Perros enfrentan a toro sin imaginar el calamitoso final que tendrían [VIDEO]

La publicación de un video viral en YouTube acaparó la atención de miles de internautas gracias a que sus imágenes muestran el momento donde un robusto toro enfrenta a dos perros.



Las imágenes de YouTube muestran a un perro que se dirige hacia el toro con la intención de embestirlo, sin imaginar que el enorme animal se defendería utilizando su pata para lanzarlo violentamente a un lado.



PUEDES VER: Google Maps: joven hace zoom en casa de su vecina y descubre a su perro en vergonzosa escena [FOTOS]



No obstante, el can no abandona su intención belicosa en contra del bovino y nuevamente se avalanza. El desenlace fue el mismo que el anterior, pero en esta ocasión aparece en escena otro perro que parecería comparte los mismos motivos y se dispone a atacar al toro, según se aprecia en la publicación de YouTube.







Asimismo, miles de internautas de YouTube mostraron sus furor con las imágenes donde el fornido animal lanza estrepitosamente hacia el cielo provocando que a su caída levante una gran polvareda en el lugar.



La inusitada pelea de YouTube se prolongó por un momento ante la mirada incrédula de los testigos, mientras algunos atinaban a mofarse del hecho presenciado. Se desconoce las razones que motivaron a los canes tener una actitud agresiva contra el toro y también el lugar exacto donde ocurrió la inédita batalla.



Una vez publicada en YouTube, el video viral se convirtió en una de las publicaciones con más visualizaciones de la plataforma logrando emigrar a diferentes redes sociales como Facebook o Twitter donde era común entre los usuarios exponer su sorpresa o pavor ante las imágenes. Las imágenes superaron el millón de reproducciones, además obtuvo cerca de quinientos comentarios y casi dos mil “no me gusta”.



Asimismo, en YouTube se puede encontrar diversas publicaciones donde exhiben extrañas peleas protagonizadas por animales generando siempre la atención y estupefacción de los internautas.