Facebook viral: hombre se hizo tatuaje en el rostro y ahora luce irreconocible [FOTOS]

■□□□□ 2% - †๏ вэ ¢๏и†เиµэ∂ вℓล¢к ลℓเэи ρя๏jэ¢† 🔞⏳⌛ - @joriscolombero_art 🥇

A post shared by 🅑🅛🅐🅒🅚 🅐🅛🅘🅔🅝 (@the_black_alien_) on Feb 21, 2019 at 7:04am PST