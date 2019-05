Facebook viral: graban a perro siendo el 'banquito' de su amigo que estaba 'enamorado' de la vecina [VIDEO]

Graciosas imágenes. En Facebook está circulando un video viral que nos muestra a un perro que se ganó el corazón de miles de personas en las redes sociales, esto luego de que fuera usado como banquito por su amigo, otro simpático can, que estaba enamorado de la mascota que vivía al costado de su casa.

El perro gordito se ha ganado el aprecio de miles en Facebook luego de que protagonizara un gracioso video viral junto a su amigo quien solo quería ver a su novia, la cual había sido alejada de el; el perro gordito fue utilizado como 'banquito' para que su amigo pueda ver a su 'novia' que estaba encerrada en otra casa.

El insólito hecho ha despertado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde el curioso can se ha ganado la admiración por su gesto de amistad. Según la descripción del video, que fue subido a Facebook por la página 'Animales adorables', el viral fue grabado en Brasil por el dueño del perro 'enamorado', el cual solía pasear con la mascota de su vecino.

Sin embargo, en los últimos días, la pareja de este perro romántico no salía a jugar, debido a que había contraído una infección y para no contagiar a los otros canes, el dueño decidió mantenerla en casa un tiempo y así se curen sus heridas.

Esto no fue del agrado del perro, quien solo escuchaba los ladridos de su amada, pero no podía verla. Al ver la tristeza de su amigo, un perro con un evidente sobrepeso no dudó en apoyarlo y convertirse en un 'banquito' a fin de que su amigo pueda ver a su querida novia al menos por algunos instantes.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 5.4 millones de reproducciones en Facebook, el perro se sube en la espalda de su robusto amigo y finalmente puede ver a su amada, quien también se alegra de verlo después de tanto tiempo de estar separados.

Este singular hecho fue notado por los dueños del perro enamorado, quienes no podían creer lo que había pasado y sacaron su celular para grabar el momento, el cual no dudaron en compartir en Facebook, donde el video se hizo viral.

"Que hermoso que sean tan amigos para darle oportunidad de ver a su amor del otro lado", "Muy inteligentes, muy hermosos y por supuesto hay que ponerle cuidado al gordito", "Eso es verdadera amistad, un aplauso para este gordito lindo", "No hay duda que los perros son inteligentes y de bueno corazón, mis respetos por el chanchito"; son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook, el cual ha emocionado a más de uno tras ver el gesto de amistad que decidió hacer este perro 'gordito' para que su amigo pueda ver a su querida novia por algunos instantes. El video es uno de los más vistos de toda esta red social y ahora sabrás el motivo.

Aquí el video original que causa furor en Facebook, por el inesperado apoyo que le dio este perrito 'gordo' a su amigo que solo quería ver por algunos instantes a su novia, quien había sido encerrada por una enfermedad. El hecho ha despertado todo tipo de halagos en redes sociales.