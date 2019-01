Google Maps: recorre el ‘Parque del amor’ en Miraflores y hace inesperado hallazgo [FOTOS]

Una reciente publicación de Facebook ha generado todo tipo de reacciones en dicha red social, tras compartirse el más reciente hallazgo que hizo un muchacho cuando recorría el 'Parque del amor' de Miraflores, con ayuda de Google Maps. Tal como reveló el muchacho en dicha red social, se encontraba revisando el lugar perfecto para declararle su amor a su novia y decidió hacer un pequeño recorrido por el lugar, sin imaginar lo que encontraría en dicho lugar.

El joven no podía creer lo que había encontrado en dichas calles de Miraflores y decidió hacer algunas capturas de su hallazgo con Google Maps; para compartirlas con todos los usuarios de Facebook. El hecho generó todo tipo de comentarios por lo que logró captar las cámaras de Google, mediante la aplicación Google Street View.

Todo comenzó cuando el muchacho se encontraba 'navegando' con ayuda de Google Maps las calles aledañas al 'Parque del amor', un espacio en el que diversas parejas se congregan para pasear y compartir un momento de relax en compañía de su 'media naranja'; el joven quería sorprender a su novia pero antes decidió utilizar esta herramienta de Google para conocer un poco el lugar y saber las calles para no perderse y pasar un susto.

Sin embargo, jamás se imaginó lo que lograría ver y que había sido captado por Google Maps, cuando las cámaras de dicha firma pasó por esta zona de la ciudad. En las imágenes que el joven logró compartir en Facebook podemos ver que Google captó algunos arreglos festivos en alusión a la Navidad; sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un coro de ángeles que se encontraban distribuidos por el lugar, a modo de un recital improvisado en plena vía pública.

El joven jamás se imaginó que lograría presenciar aquel espectáculo visual y no dudó en compartirlo con todos sus amigos; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando descubrió que dichos arreglos ya no estaban en dicho 'Parque del amor'; esto sucede ya que las cámaras de Google Maps solo registran los sucesos de un periodo de tiempo y no están totalmente actualizadas, por lo que las imágenes que podemos ver con ayuda de Google Street View son solo referenciales.

Si bien la desilusión del joven fue grande, lo cierto es que quedó sorprendido con la belleza de aquellas figuras que se encontraban alojadas en dicha zona de Lima. En la parte superior de esta publicación podrás ubicar las imágenes de los avistamientos que logró captar el muchacho con ayuda de esta útil aplicación Google Street View.