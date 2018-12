WhatsApp: confiesa que se acordó del meme 'Cállese viejo lesbiano' para votar en el referéndum [FOTOS]

Joven se olvidó cómo marcaría en el en la cédula por el Referéndum 2018 y milagrosamente se acordó del meme 'Cállese viejo lesbiano' para emitir su voto. La chica confesó la curiosa anécdota a su amiga a través de un mensaje de WhatsApp y esta fue compartida en Facebook.

En el chat de WhatsApp donde las jóvenes conversaban sobre su jornada electoral se compartió en las redes haciendo reír a más de un usuario. Una de ellas le comenta a la otra, "fui a votar y me olvidé si era 'sí, sí, sí, no' o 'no, no, no, sí'", recibiendo singular respuesta que hizo reír a miles de usuarios.

Como se recuerda, hace más de un mes comenzó a circular en las rede sociales un video donde el meme 'Dino' de 'Cállese viejo lesbiano' usó un tema musical pegajoso para sugerir a los votantes peruanos cómo deberían marcan en el Referéndum 2018.

El clip se hizo popular dejando un mensaje de recordación en los usuarios. Con el hashtag "#SISISINO" el dinosaurio indicó la forma "correcta" de marcar en el referéndum. Al parecer, la protagonista del chat de WhatsApp también escuchó la canción viral.

De acuerdo a la conversación de WhatsApp, la joven tenía miedo que le hayan puesto una pregunta capciosa en la cédula, por lo que le generó dudas para marcar las casillas del 'Sí' o el 'No'.

La chica se acordó de los pasos de baile del tiranosaurio - rex 'Dino' del meme viral 'Cállese viejo lesbiano' para emitir su voto como al inicio tenía planeado. La charla virtual no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

