YouTube: Coreana se arma de valor y devora dos pulpos vivos

Una señorita y su pareja acudieron a un restaurante coreano para probar un platillo tradicional de ese país, el cual traía pequeños pulpos vivos acompañados de todo tipo de salsas. En un primer momento, la muchacha no quiso comer el platillo, pero ante la insistencia de su novio, lo hizo. Esta escena quedó registrada en el celular del joven, quien luego publicó el video en su canal de YouTube, donde se hizo viral.

De acuerdo con el video viral de YouTube, la señorita no quería probar el plato tradicional porque tenía miedo a que le pase algo; sin embargo, de un momento a otro cogió al pulpo para comérselo, pero este se escapó de sus manos.

En todo momento el pulpo quiso escapar de la señorita, pero no logró su cometido y terminó siendo devorado. Tal y como se observa en el video viral de YouTube, la muchacha tardó unos cuantos segundos en comer al animal, pero al final lo logró.

"Mi novia no quiso probar este tradicional manjar de Corea, pero ante mi insistencia lo hizo", sostuvo el novio de la señorita en la leyenda del video viral de YouTube.

Este video se hizo viral en cuestión de horas; sin embargo, recibió miles de críticas por parte de los internautas ya que manifestaron que esto era maltrato animal. "¿Cómo es posible que te comas un animal vivo? Debió sufrir demasiado", sostuvo un usuario de YouTube en la caja de comentarios del video viral.

Por otra parte, algunos cibernautas señalaron que no había maltrato animal porque el pulpo no siente dolor y que este platillo es tradicional en Corea. "El pulpo no siente dolor; además, es una tradición en su país natal. No tienen por qué criticarla", señaló un internauta tras ver el video viral de YouTube.

Cabe señalar que el video viral tiene más de 10 millones de reproducciones, cerca de 400 mil likes y miles de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: