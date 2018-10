Facebook: Grabó el preciso momento en que un grillo cantaba y escena sorprende a todos

Un grupo de amigos se encontraba haciendo una parrillada cuando de pronto escucharon el cantar de un grillo. Uno de los jóvenes decidió buscar al animal con la finalidad de registrarlo y posteriormente publicar el video en su perfil de Facebook, donde terminaría haciéndose viral por su increíble desenlace.

El muchacho pasó varios minutos buscando al grillo hasta que finalmente logró ubicarlo. En ese instante, sacó su celular y grabó al animal en el preciso instante que emitía su peculiar cantar. Ni bien terminó de registrar el clip, procedió a publicarlo en Facebook.

Tal y como se observa en el video viral de Facebook, el grillo raspó las alas anteriores y las patas posteriores para emitir su cantar. El joven quedó maravillado con este hecho ya que el animal se dejó grabar de cerca.

"Miren lo que he captado amigos. El grillo permitió que me acercara demasiado a él y pude grabarla mientras emitía su peculiar cantar. Es lo más sorprendente que me ha pasado en la vida", manifestó el muchacho en la leyenda del video viral de Facebook.

El video viral de Facebook sorprendió a más de un cibernauta y esto se ve claramente reflejado en la caja de comentarios. "¡Qué increíble es la naturaleza! Gracias por publicar ese clip. No sabía cómo hacían los grillos para cantar", manifestó un usuario.

Cabe mencionar que hasta el momento el video viral tiene cerca de un millón de reproducciones, más de 40 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: