Facebook viral: padre rebusca la mochila de su hija y halla lo más extraño [VIDEO]

Facebook es una de las redes sociales donde más contenidos virales alberga, esta vez un video se ha hecho muy popular por el curioso descubrimiento que un padre hizo en la maleta de su pequeña hija. Reirás al verlo. Lee la nota para más detalles.

Este pequeño hallazgo ha enternecido a los usuarios de Facebook. El video que está circulando en las redes sociales muestra a un padre revisando la mochila de su hija antes que se vaya al colegio. Lo que el señor pudo descubrir dentro de la maleta lo dejó sin palabras. Aunque la escena es dulce, pudo terminar en una desgracia. ¿Pero qué encontró?, sigue leyendo la nota.

La página de Facebook que compartió el video describió la escena como "pasar aduanas familiar", referencia que cuenta muy bien lo que realmente sucedió. Pues, la niña tiene que abrir su mochila antes de salir de casa para su escuela por un insólito motivo.

La inocente niña de aproximadamente 5 años acude a la guardería, pero como no quiere estar sola, decidió asistir a clases con su pequeña mascota. El único inconveniente que tuvo para hacer su deseo realidad fue el 'ojo' detectivesco de su padre. En el video de Facebook, se ve a la menor siendo interceptada por su papá en la puerta de salida, él le pide que abra su maleta.

La pequeña obedece el pedido de su padre con mucho temor. Abre la mochila y deja ver solo una parte, lo cierra muy rápido para mostrarle otros bolsillos, tal como se ve el registro de Facebook. El padre perspicaz sospecha y decide abrir otra vez la maleta de su hija llevándose una divertida sorpresa.

El señor hurga entre los útiles de su niña y saca a un cachorrito muy asustado. La niña había guardado al perrito en su mochila para que lo acompañe a la escuela, si su papá no se daba cuenta antes, el can hubiera asistido también a las aulas. Al final, la menor se resigna y toma el bus escolar.

Esta tierna escena tiene hasta el momento 10 millones de reproducciones en Facebook. Los usuarios aprovecharon la publicación para recordar en los comentarios las travesuras infantiles que habían realizado. "Mi sobrino una vez se llevó las llaves del carro y les dijo a todos que había llegado sólo en el carro cuando", fue la reacción de una internauta.

Mira el video viral de Facebook:

Aquí algunas reacciones en la publicación de Facebook

