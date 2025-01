"Dibújame basándote en mis tuits": ¿qué ocurre al hacerle esta petición a Grok, la IA de Elon Musk?

Desde que Elon Musk liberó Grok, a finales del 2024, esta inteligencia artificial (IA) se ha vuelto la favorita de millones de personas, quienes pueden interactuar con ella y hacerle todo tipo de preguntas. No solo conseguirás respuestas sencillas, también es capaz de darte información más elaborada, como cuentos, resúmemes de películas, análisis de una obra literaria, etc.

A simple vista, parece una IA muy similar a ChatGPT; sin embargo, tienen varias diferencias en su versión gratuita. Mientras que la inteligencia artificial desarrollada por Open AI es muy limitada (no tiene acceso a información reciente, solo puede crear tres imágenes, etc.), el chatbot de Elon Musk no presenta tantas limitaciones y permite generar fotos sin muchos filtros.

¿Cómo utilizar Grok?

Para acceder a Grok no es necesario pagar una suscripción de X Premium, ya que puedes usarla gratis, siempre y cuando tengas una cuenta de Twitter (ahora conocida como X). Además, para poder interactuar con esta IA, no hace falta instalar una aplicación adicional en tu teléfono inteligente o computadora, ya que es una herramienta nativa de la plataforma.

Basta con ingresar a X (desde un teléfono, tablet o computadora) y verás la pestaña 'Grok'. Al pulsarla, se abrirá una interfaz con un recuadro de texto en la parte inferior. Ahí podrás escribir todas las preguntas que desees, incluso tendrás un botón que permite adjuntar otros archivos (imágenes, un documento de Word o PDF, etc).

En la actualidad, ChatGPT y otras IA similares, no son capaces de crear imágenes que involucren a personajes famosos (actores, políticos, futbolistas, cantantes, etc). No obstante, Grok de Elon Musk si lo permite, lo que ha generado mucha controversia en las redes sociales, ya que al no tener este filtro puede utilizarse para difundir información falsa o 'fake news'.

¿Qué ocurre si le pides que te dibuje?

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, debido a que Grok puede crear imágenes sin filtros, se ha vuelto la IA preferida de miles de cibernautas, quienes han notado que pueden obtener su propio retrato, si piden que los dibuje tomando como referencia todos los tuis que hayan realizado.

De acuerdo a la publicación, si subiste alguna fotografía a Twitter, es muy probable que Grok también se base en ella para crear imágenes en la que aparecerás realizando actividades de tu interés, como usando un celular, jugando videojuegos en una computadora, viajando a un lugar del extranjero, entre otras situaciones.

Desde que se descubrió que Grok puede crear estas imágenes, miles de usuarios empezarono a hacerle esta curiosa petición a la inteligencia artificial. Mientras que la mayoría de personas obtuvo retratos que mostraban cierto parecido a su apariencia, algunos quedaron sorprendidos al ver imágenes casi idénticas a su rostro.