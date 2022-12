¿Cómo funciona la IA de Google que te ayuda a entender la escritura de médicos en las recetas?

Más de uno ha pasado problemas por tratar de entender las recetas que dan los profesionales de la salud. En la mayoría de casos, se trata de letras pequeñas y difíciles de descifrar, por lo que muchos consideran que es un sello distintivo de los médicos desde hace varios años. No obstante, Google busca ponerle fin a la tediosa situación que se vive con los galenos de todo el mundo, por lo mismo que se trata de la descripción de la enfermedad y las medicinas a ingerir.

Es importante mencionar que, muchas empresas tecnológicas han tratado de solucionar el problema sin éxito alguno, pero ahora el gigante de Mountain View ha conseguido encontrar una solución gracias a la inteligencia artificial.

Google anunció que trabaja con farmacéuticos en una función que se implementará con Lens para descifrar la letra de los médicos. Así, los usuarios pueden tomar fotos de la receta o cargarlas desde la galería.

Cuando se procese la imagen, la app detectará cuáles son los medicamentos mencionados y las proporciones señaladas.

Según The New York Times, la empresa no ha oficializado cuándo será el lanzamiento de la herramienta al público, pero se espera que llegue en las próximas semanas.

Asimismo, precisaron que se está desarrollando un modelo único y unificado que será compatible con más de 100 idiomas para voz y texto.

Por ahora, comenzarían con la población de la India, que es un mercado clave para Google donde registran casi 500 millones de usuarios.